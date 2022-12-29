'Bugün ne pişirsem?' diye soranlara lezzet deposu bir menü! İşte 29 Aralık yemek menüsü

Bugünkü yemek menüsünde daha farklı tariflere yer verdik. Başlangıç közlenmiş patlıcan çorbası ile yapabilirsiniz. Sonrasında bıldırcın dolması hazırlayabilir ya da pırasalı el açmalı börek yapabilirsiniz. İşte 29 Aralık yemek menüsü...

KÖZLENMİŞ PATLICAN ÇORBASI

Közlenmiş patlıcan çorbası deneyenler tarafından beğenilen bir lezzet. Közlenmiş patlıcan çorbası tarifine ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

BILDIRCIN DOLMASI

Osmanlı mutfağından günümüze kadar uzanan bir lezzet olan bıldırcın dolmasını eğer denemediyseniz çok seveceksiniz.

PIRASALI EL AÇMALI BÖREK

Pırasalı el açmalı börek günün her öğününde tüketilebilecek bir yiyecek. Pırasa ile farklı bir tada sahip olan bu börek el açmalı yufka ile daha leziz oluyor.

COOKİE

Dev cookie hem görüntüsü hem de tadıyla deneyenlerden tam not aldı. Bu tarif 10 dakikada hazırlanıyor ve 20 dakikada pişiriliyor.