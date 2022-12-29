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'Bugün ne pişirsem?' diye soranlara lezzet deposu bir menü! İşte 29 Aralık yemek menüsü

29.12.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemek menüsü fikirleri arıyorsanız doğru yerdesiniz. En leziz tarifleri, 'Bugün ne pişirsem?' sorusunun yanıtını arayanlar için haberimizde derledik. Bugün yemekte közlenmiş patlıcan çorbası, bıldırcın dolması, pırasalı el açması börek ve dev cookie var. İşte 29 Aralık yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diye soranlara lezzet deposu bir menü! İşte 29 Aralık yemek menüsü

Bugünkü yemek menüsünde daha farklı tariflere yer verdik. Başlangıç közlenmiş patlıcan çorbası ile yapabilirsiniz. Sonrasında bıldırcın dolması hazırlayabilir ya da pırasalı el açmalı börek yapabilirsiniz. İşte 29 Aralık yemek menüsü...

KÖZLENMİŞ PATLICAN ÇORBASI

Közlenmiş patlıcan çorbası deneyenler tarafından beğenilen bir lezzet. Közlenmiş patlıcan çorbası tarifine ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

Közlenmiş patlıcan çorbası nasıl yapılır? Közlenmiş patlıcan çorbası nasıl yapılır?

BILDIRCIN DOLMASI

Osmanlı mutfağından günümüze kadar uzanan bir lezzet olan bıldırcın dolmasını eğer denemediyseniz çok seveceksiniz.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz bıldırcın dolması malzemeleri ve tarifi! Zuhal Topal'la Yemekteyiz bıldırcın dolması malzemeleri ve tarifi!

PIRASALI EL AÇMALI BÖREK

Pırasalı el açmalı börek günün her öğününde tüketilebilecek bir yiyecek. Pırasa ile farklı bir tada sahip olan bu börek el açmalı yufka ile daha leziz oluyor.

Pırasalı el açması börek nasıl yapılır? Pırasalı el açması börek nasıl yapılır?

COOKİE

Dev cookie hem görüntüsü hem de tadıyla deneyenlerden tam not aldı. Bu tarif 10 dakikada hazırlanıyor ve 20 dakikada pişiriliyor.

Görüntüsüyle iştah kabartan Cookie pie tarifi Görüntüsüyle iştah kabartan Cookie pie tarifi

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