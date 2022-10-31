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'Bugün ne pişirsem?' diye soranları için nefis tarifler! İşte 31 Ekim yemek menüsü

31.10.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bugün ne pişirsem?' ya da 'Akşam yemeğinde ne pişirsem?' sorularını soran herkes için hazırladığımız menü önerimizi paylaşıyoruz. Birbirinden leziz tariflerle bugün ziyafet çekebilirsiniz. İşte 31 Ekim yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diye soranları için nefis tarifler! İşte 31 Ekim yemek menüsü

Mutfağa giren herkesin ortak sorusu olan 'Bugün ne pişirsem?' sorusuna yanıt bulduk. Sizler için en leziz yemek tariflerine haberimizde yer verdik. Başlangıcı sağlıklı ve şifa kaynağı tavuk çorbasıyla yapabilirsiniz. İşte 31 Ekim yemek menüsü...

ŞİFA KAYNAĞI TAVUK ÇORBASI

Tavuk çorbası leziz ve doyurucu olmasının yanı sıra bağışıklık sistemi için de tüketilmesi gerekir. Özellikle havaların soğuduğu ve mevsimsel hastalıkların arttığı dönemde tavuk çorbası gibi sağlıklı yiyecekleri tüketmekte fayda var.

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NEFİS KARNIYARIK

Patlıcanın oyulup kıymanın da içine konulduğu bu nefis tarif birçok kişinin favori yemeğinden biri... Sevilerek tüketilen karnıyarık 31 Ekim yemek menüsünde yer alıyor.

Patlıcanın en lezzetli hali: Nefis Karnıyarık tarifi Patlıcanın en lezzetli hali: Nefis Karnıyarık tarifi

KAŞARLI FIRINDA MAKARNA

Fırında bol kaşarlı makarna ile hem doyacak hem de ziyafet çekeceksiniz. Ağızda dağılan kaşar ile makarnanın uyumuna bayılacak ve bu tarifi yeniden denemek isteyeceksiniz.

Akşam yemeği için en doğru tercih: Fırında makarna tarifi Akşam yemeği için en doğru tercih: Fırında makarna tarifi

LİMONLU CHEESECAKE

Tatlı olarak limonlu cheesecake deneyebilirsiniz. Ekşi ve tatlının bir araya geldiği bu tarif, favori tatlılarınızdan biri olmaya aday... Limonlu cheesecake tarifine ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayın.

Ekşi ve tatlının en güzel uyumu: Limonlu cheesecake tarifi Ekşi ve tatlının en güzel uyumu: Limonlu cheesecake tarifi

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