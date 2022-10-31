'Bugün ne pişirsem?' diye soranları için nefis tarifler! İşte 31 Ekim yemek menüsü

Mutfağa giren herkesin ortak sorusu olan 'Bugün ne pişirsem?' sorusuna yanıt bulduk. Sizler için en leziz yemek tariflerine haberimizde yer verdik. Başlangıcı sağlıklı ve şifa kaynağı tavuk çorbasıyla yapabilirsiniz. İşte 31 Ekim yemek menüsü...

ŞİFA KAYNAĞI TAVUK ÇORBASI

Tavuk çorbası leziz ve doyurucu olmasının yanı sıra bağışıklık sistemi için de tüketilmesi gerekir. Özellikle havaların soğuduğu ve mevsimsel hastalıkların arttığı dönemde tavuk çorbası gibi sağlıklı yiyecekleri tüketmekte fayda var.

NEFİS KARNIYARIK

Patlıcanın oyulup kıymanın da içine konulduğu bu nefis tarif birçok kişinin favori yemeğinden biri... Sevilerek tüketilen karnıyarık 31 Ekim yemek menüsünde yer alıyor.

KAŞARLI FIRINDA MAKARNA

Fırında bol kaşarlı makarna ile hem doyacak hem de ziyafet çekeceksiniz. Ağızda dağılan kaşar ile makarnanın uyumuna bayılacak ve bu tarifi yeniden denemek isteyeceksiniz.

LİMONLU CHEESECAKE

Tatlı olarak limonlu cheesecake deneyebilirsiniz. Ekşi ve tatlının bir araya geldiği bu tarif, favori tatlılarınızdan biri olmaya aday... Limonlu cheesecake tarifine ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayın.