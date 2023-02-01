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'Bugün ne pişirsem?' diyenler bu menüye herkes bayılacak! İşte 1 Şubat yemek menüsü

01.02.2023 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bugün ne pişirsem?' diye düşünüyorsanız birbirine yakışan yemek tariflerini derlediğimiz 1 Şubat yemek menüsü içeriğimizden fikir alabilirsiniz. Bugün menüde tavuk ciğeri yemeği var. İşte 1 Şubat yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diyenler bu menüye herkes bayılacak! İşte 1 Şubat yemek menüsü

'Bugün ne pişirsem?' diyenler bu menüye herkes bayılacak! Bugün yemekte lebeniye çorbası, tavuk ciğeri, arpa şehriye pilavı, narlı avokadolu yeşil salata ve gelin tatlısı var. İşte 1 Şubat yemek menüsü...

LEBENİYE ÇORBASI

Kıyma, nohut, buğday ile hazırlanan lebeniye çorbası hem lezzetli hem de besleyici bir tariftir. Çorba tarifine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

Lebeniye çorbası nasıl yapılır? Zuhal Topal'la Yemekteyiz lebeniye çorbası tarifi! Bu lezzete doyamayacaksınız Lebeniye çorbası nasıl yapılır? Zuhal Topal'la Yemekteyiz lebeniye çorbası tarifi! Bu lezzete doyamayacaksınız

TAVUK CİĞERİ

Ekonomik ve lezzetli bir tarif olan tavuk ciğeri pilavla beraber servis edilebilir.

Tadına doyulmayacak tavuk ciğeri malzemeleri ve tarifi! Tadına doyulmayacak tavuk ciğeri malzemeleri ve tarifi!

ARPA ŞEHRİYE PİLAVI

Tavuk ciğeri yemeğinin yanına çok yakışacak bir tarif olan arpa şehriye pilavı 10 dakikada hazırlanıyor.

Mis gibi kokusuyla iştah kabartıyor: Arpa şehriye pilavı Mis gibi kokusuyla iştah kabartıyor: Arpa şehriye pilavı

NARLI AVOKADOLU YEŞİL SALATA

Bu salata avokado, nar, maydanoz gibi malzemelerle hazırlanıyor. Malzemeleri isteğe göre hazırlayabilirsiniz.

Yemeklerin yanına çok yakışacak: Narlı avokadolu yeşil salata! Yemeklerin yanına çok yakışacak: Narlı avokadolu yeşil salata!

GELİN TATLISI

Paratikliğiyle bilinen gelin tatlısı, her mutfakta bulunabilecek temel malzemelerle hazırlanıyor.

Çok basit bir tarif: Gelin tatlısı tarifi! Çok basit bir tarif: Gelin tatlısı tarifi!

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Tadına doyulmayacak tavuk ciğeri malzemeleri ve tarifi!Tadına doyulmayacak tavuk ciğeri malzemeleri ve tarifi!
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