'Bugün ne pişirsem?' diyenler bu menüye herkes bayılacak! İşte 1 Şubat yemek menüsü

'Bugün ne pişirsem?' diyenler bu menüye herkes bayılacak! Bugün yemekte lebeniye çorbası, tavuk ciğeri, arpa şehriye pilavı, narlı avokadolu yeşil salata ve gelin tatlısı var. İşte 1 Şubat yemek menüsü...
Kıyma, nohut, buğday ile hazırlanan lebeniye çorbası hem lezzetli hem de besleyici bir tariftir. Çorba tarifine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.
Ekonomik ve lezzetli bir tarif olan tavuk ciğeri pilavla beraber servis edilebilir.
Tavuk ciğeri yemeğinin yanına çok yakışacak bir tarif olan arpa şehriye pilavı 10 dakikada hazırlanıyor.
Bu salata avokado, nar, maydanoz gibi malzemelerle hazırlanıyor. Malzemeleri isteğe göre hazırlayabilirsiniz.
Paratikliğiyle bilinen gelin tatlısı, her mutfakta bulunabilecek temel malzemelerle hazırlanıyor.