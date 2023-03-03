'Bugün ne pişirsem?' diyenlere birbirinden leziz ve pratik tarifler! 3 Mart yemek menüsü

Birbirinden lezzetli ve pratik yemek tariflerini haberimizde sizler için derledik. Bugün yemekte, ana yemekten önce köfte çorba var. Sonrasında ise tavuk şiş, mısır ekmeği ve tatlı olarak da pepeçura tatlısı var. İşte 3 Mart yemek menüsü...

KÖFTE ÇORBA

Tadına bayılacağınız bir tarif olan köfte çorbayı tekrar tekrar hazırlamak isteyeceksiniz. Yemek tariflerine ulaşmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız.

TAVUK ŞİŞ

Kuşbaşı tavuk göğsü ile hazırlanan bu tarif fırında pişiriliyor. Hazırlamak için 15 dakika, pişirmek için ise 25 dakika gerekiyor.

EVDE MISIR EKMEĞİ

Mısır ekmeğini evinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Geleneksel bir tarif olan mısır ekmeği 15 dakikada hazırlanıyor ve 25 dakikada pişiriliyor.

PEPEÇURA TATLISI

Üzüm ile hazırlanan bir tatlı olan pepeçura tatlısı 5 dakika gibi kısa bir sürede hazırlanıyor.