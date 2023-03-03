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'Bugün ne pişirsem?' diyenlere birbirinden leziz ve pratik tarifler! 3 Mart yemek menüsü

03.03.2023 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bugün ne pişirsem?', 'Akşama ne yemek yapsam?' diye düşünmeye son! Sizin için hazırladığımız yemek menüsü içeriklerimizden akşama ne yemek yapacağınızı hemen bulabilirsiniz. Bugün tatlı olarak çok pratik bir tarif olan pepeçura tatlısı var. İşte 3 Mart yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diyenlere birbirinden leziz ve pratik tarifler! 3 Mart yemek menüsü

Birbirinden lezzetli ve pratik yemek tariflerini haberimizde sizler için derledik. Bugün yemekte, ana yemekten önce köfte çorba var. Sonrasında ise tavuk şiş, mısır ekmeği ve tatlı olarak da pepeçura tatlısı var. İşte 3 Mart yemek menüsü...

KÖFTE ÇORBA

Tadına bayılacağınız bir tarif olan köfte çorbayı tekrar tekrar hazırlamak isteyeceksiniz. Yemek tariflerine ulaşmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız.

Kaşık kaşık içirecek doyurucu köfteli çorba tarifi! Kaşık kaşık içirecek doyurucu köfteli çorba tarifi!

TAVUK ŞİŞ

Kuşbaşı tavuk göğsü ile hazırlanan bu tarif fırında pişiriliyor. Hazırlamak için 15 dakika, pişirmek için ise 25 dakika gerekiyor.

Mangal lezzetinde fırında tavuk şiş tarifi Mangal lezzetinde fırında tavuk şiş tarifi

EVDE MISIR EKMEĞİ

Mısır ekmeğini evinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Geleneksel bir tarif olan mısır ekmeği 15 dakikada hazırlanıyor ve 25 dakikada pişiriliyor.

Geleneksel mısır ekmeği tarifi! Evde mısır ekmeği nasıl yapılır? Geleneksel mısır ekmeği tarifi! Evde mısır ekmeği nasıl yapılır?

PEPEÇURA TATLISI

Üzüm ile hazırlanan bir tatlı olan pepeçura tatlısı 5 dakika gibi kısa bir sürede hazırlanıyor.

Pepeçura nedir, nasıl yapılır? Pepeçura nedir, nasıl yapılır?

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Geleneksel mısır ekmeği tarifi! Evde mısır ekmeği nasıl yapılır?Geleneksel mısır ekmeği tarifi! Evde mısır ekmeği nasıl yapılır?
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3 Mart yemek menüsü

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