'Bugün ne pişirsem?' diyenlere günün menüsü! İşte 25 Aralık yemek menüsü

Herkesin evde olduğu pazar günleri güzel bir öğle, akşam yemeği hazırlayıp sevdiklerinizi mutlu etmek istiyorsanız bu haber tam size göre. Farklı mutfaklardan derlediğiniz yemek menüsü içeriğimizden, bugün ne pişireceğinize dair fikir alabilirsiniz. Bugün yemekte kereviz çorbası, pithivier, lahana sarması ve kömbe var. İşte 25 Aralık yemek menüsü...

KEREVİZ ÇORBASI

Kereviz, patates, havuç gibi malzemelerle hazırlanan kereviz çorbası leziz ve besleyici olmasının yanı sıra pratik bir tariftir. 10 dakikada hazırlanan bu lezzet, soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak. Kereviz çorbası tarifine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

PİTHİVİER

Milföy hamuru ile hazırlanan pithivier Fransız mutfağına ait bir lezzettir. İçerisinde mantar çeşitleri, soğan, krema, üzüm sirkesi yer alır.

LAHANA SARMASI

Lahana sarması ülkemizde sevilen lezzetlerden biridir. Yapımı meşakatli olsa da yemesi bir o kadar keyiflidir.

KÖMBE

Antakya'nın sevilen lezzetlerinden biri olan kömbe çay saatlerine, kahvaltı ve misafir sofralarına oldukça yakışacak bir tat. Hızla hazırlanan bu tarifin içinde süt, şeker, tereyağı, kabartma tozu, un, vanilin gibi malzemeler bulunuyor.