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'Bugün ne pişirsem?' diyenlere günün menüsü! İşte 26 Şubat yemek menüsü fikirleri

26.02.2023 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bugün ne pişirsem?', 'Akşama ne yemek yapsam?' diye düşünmeye son! Bu akşam yemekte birbirinden leziz tarifler var. Ana yemekten önce ekşili çorba, sonrasında ise yoğun kıvamıyla tadına bayılacağınız kakaolu brownie tarifine yer verdik. İşte 26 Şubat yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diyenlere günün menüsü! İşte 26 Şubat yemek menüsü fikirleri

Bugün akşam yemeğinde, çayın yanında yapabileceğiniz tariflere yer verdik. Yemekte ekşili çorba, kolay hazırlanan pişi, patates kroket, dereotlu poğaça ve tatlı olarak da kakaolu brownie var. İşte 26 Şubat yemek menüsü...

EKŞİLİ ÇORBA

Kahramanmaraş usulü ekşili çorba sarımsak, nohut, mercimek gibi malzemelerle hazırlanıyor. Yemek tariflerine ulaşmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız.

Ekşili çorba nasıl yapılır, malzemeleri neler? Ekşili çorba nasıl yapılır, malzemeleri neler?

DEREOTLU POĞAÇA

Pastane poğaçası akşam yemeğinde çayın yanında müthiş gidebilecek bir tarif. Bu tarif sayesinde pastanedekilerle aynı tatla bir poğaça elde edebilirsiniz.

Dışarıdan almaya son! Dereotlu pastane poğaçası tarifi Dışarıdan almaya son! Dereotlu pastane poğaçası tarifi

PİŞİ

10 dakika gibi kısa bir sürede hazırlanan ve 15 dakikada pişirilen pişiyi akşam yemeği için çayla beraber tüketebilirsiniz. Pişi için yumurta, yoğurt, un gibi malzemelere ihtiyacınız var.

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PATATES KROKET

Akşam yemeğinde, sevilen atıştırmalıklardan biri olan patates kroketi servis edebilirsiniz.

Dışı çıtır içi yumuşacık patates kroket tarifi Dışı çıtır içi yumuşacık patates kroket tarifi

BROWNİE

Yoğum kıvamlı bu brownie tatlısına bayılacaksınız. Ancak kalori açısından yüksek olan bu tarifi ölçülü tüketmekte fayda var.

Yoğun kıvamıyla nefis çikolatalı brownie tarifi! Yoğun kıvamıyla nefis çikolatalı brownie tarifi!

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