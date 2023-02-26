'Bugün ne pişirsem?' diyenlere günün menüsü! İşte 26 Şubat yemek menüsü fikirleri

Bugün akşam yemeğinde, çayın yanında yapabileceğiniz tariflere yer verdik. Yemekte ekşili çorba, kolay hazırlanan pişi, patates kroket, dereotlu poğaça ve tatlı olarak da kakaolu brownie var. İşte 26 Şubat yemek menüsü...

EKŞİLİ ÇORBA

Kahramanmaraş usulü ekşili çorba sarımsak, nohut, mercimek gibi malzemelerle hazırlanıyor. Yemek tariflerine ulaşmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız.

DEREOTLU POĞAÇA

Pastane poğaçası akşam yemeğinde çayın yanında müthiş gidebilecek bir tarif. Bu tarif sayesinde pastanedekilerle aynı tatla bir poğaça elde edebilirsiniz.

PİŞİ

10 dakika gibi kısa bir sürede hazırlanan ve 15 dakikada pişirilen pişiyi akşam yemeği için çayla beraber tüketebilirsiniz. Pişi için yumurta, yoğurt, un gibi malzemelere ihtiyacınız var.

PATATES KROKET

Akşam yemeğinde, sevilen atıştırmalıklardan biri olan patates kroketi servis edebilirsiniz.

BROWNİE

Yoğum kıvamlı bu brownie tatlısına bayılacaksınız. Ancak kalori açısından yüksek olan bu tarifi ölçülü tüketmekte fayda var.