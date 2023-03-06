'Bugün ne pişirsem?' diyenlere lezzet dolu öneriler! İşte 6 Mart yemek menüsü

Her gün, 'Bugün ne pişirsem?' diye düşünmenize gerek yok. Yemek menüsü içeriklerimize bakarak canınızın çektiği tarifleri deneyebilirsiniz. İçeriklerimizde çorbadan tatlıya kadar en leziz tariflere yer verdik. İşte 6 Mart yemek menüsü...

MAHLUTA ÇORBASI

Yöresel bir lezzet olan mahluta çorbası kırmızı mercimek, pilavlık bulgur, pirinç gibi malzemelerle hazırlanıyor. Yemek tariflerine ulaşmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayın.

TAVUK DOLMASI

Doyurucu bir tarif olan tavuk dolması tarifinde tavuğun içine pirinç doldurulur. Tavuk, pirinç, yoğurt ve birçok sebzeyle hazırlanan bu yemek tek başına oldukça doyurucu.

KALBURABASTI

Kalburabastı kandil zamanlarında sıklıkla tüketilir. Çayın yanında servis edilebilecek şerbetli tatlılardan biri olan kalburabastı aile ortamında, misafirlikte sıklıkla tercih edilir.