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'Bugün ne pişirsem?' diyenlere lezzet dolu öneriler! İşte 6 Mart yemek menüsü

06.03.2023 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bugün ne pişirsem?', 'Akşama ne yemek yapsam?' diye düşünmek hem vakit alıcı hem de yorucu. Sizin de her gün aklınıza aynı yemekler geliyorsa ya da farklı tarifleri denemek istiyorsanız 'Bugün ne pişirsem?' serimiz ile her gün birbirinden leziz tarifleri derlediğimiz içeriğimize göz atabilirsiniz. İşte 6 Mart yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diyenlere lezzet dolu öneriler! İşte 6 Mart yemek menüsü

Her gün, 'Bugün ne pişirsem?' diye düşünmenize gerek yok. Yemek menüsü içeriklerimize bakarak canınızın çektiği tarifleri deneyebilirsiniz. İçeriklerimizde çorbadan tatlıya kadar en leziz tariflere yer verdik. İşte 6 Mart yemek menüsü...

MAHLUTA ÇORBASI

Yöresel bir lezzet olan mahluta çorbası kırmızı mercimek, pilavlık bulgur, pirinç gibi malzemelerle hazırlanıyor. Yemek tariflerine ulaşmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayın.

Yöresel mahluta çorbası malzemeleri ve tarifi! Yöresel mahluta çorbası malzemeleri ve tarifi!

TAVUK DOLMASI

Doyurucu bir tarif olan tavuk dolması tarifinde tavuğun içine pirinç doldurulur. Tavuk, pirinç, yoğurt ve birçok sebzeyle hazırlanan bu yemek tek başına oldukça doyurucu.

Nefis tavuk dolması malzemeleri ve tarifi! Nefis tavuk dolması malzemeleri ve tarifi!

KALBURABASTI

Kalburabastı kandil zamanlarında sıklıkla tüketilir. Çayın yanında servis edilebilecek şerbetli tatlılardan biri olan kalburabastı aile ortamında, misafirlikte sıklıkla tercih edilir.

Kandillerin vazgeçilmezi kalburabastı tarifi Kandillerin vazgeçilmezi kalburabastı tarifi

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