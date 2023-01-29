'Bugün ne pişirsem?' diyenlere lezzetine doyum olmayan tarifler! İşte 29 Ocak yemek menüsü

Bugün ne pişireceğinizi düşünmeye son! Herkes bu yemeklerin tarifini isteyecek! Bugün yemekte tarhana çorbası, çerkez tavuğu, kuzu içli çardak kebabı tatlı olarak ise karpatka tatlısı var. İşte 29 Ocak yemek menüsü tarifleri...

TARHANA ÇORBASI

7'den 77'ye neredeyse herkesin severek tükettiği bir lezzet olan tarhana çorbası tarifine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

ÇERKEZ TAVUĞU

Tavuklu bir tarif olan Çerkez tavuğu nefis tadıyla deneyenlerden tam not alıyor. Üstelik 10 dakikada hazırlanan bu lezzeti pişirmeye gerek olmuyor!

KUZU İÇLİ ÇARDAK KEBABI

Kuzu içli çardak kebabının hazırlanması biraz zaman alsa da yemesi oldukça keyiflidir.

KARPATKA

Polonya mutfağından gelen karpatka tatlısı akışkan kıvamıyla deneyenlerin beğenisini kazanıyor. Un, yumurta, kabartma tozu gibi temel malzemelerle hazırlanıyor.