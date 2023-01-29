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'Bugün ne pişirsem?' diyenlere lezzetine doyum olmayan tarifler! İşte 29 Ocak yemek menüsü

29.01.2023 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bugün ne pişirsem?' veya 'Akşama ne hazırlasam?' diye düşünmek çoğu zaman sıkıcı olabiliyor. Önümüzde seçenekler olduğunda ise karar vermek çok daha kolaylaşıyor. Sizler için hazırladığımız 29 Ocak yemek menüsü içeriğimizden sizlere uygun tarifleri hazırlayabilirsiniz. Bugünkü yemek menüsünün başlangıcında lezzeti ve sağlıklı olmasıyla kendini kanıtlamış tarhana çorbası var. İşte 29 Ocak yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diyenlere lezzetine doyum olmayan tarifler! İşte 29 Ocak yemek menüsü

Bugün ne pişireceğinizi düşünmeye son! Herkes bu yemeklerin tarifini isteyecek! Bugün yemekte tarhana çorbası, çerkez tavuğu, kuzu içli çardak kebabı tatlı olarak ise karpatka tatlısı var. İşte 29 Ocak yemek menüsü tarifleri...

TARHANA ÇORBASI

7'den 77'ye neredeyse herkesin severek tükettiği bir lezzet olan tarhana çorbası tarifine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Şifa deposu tarhana çorbası nasıl yapılır? Şifa deposu tarhana çorbası nasıl yapılır?

ÇERKEZ TAVUĞU

Tavuklu bir tarif olan Çerkez tavuğu nefis tadıyla deneyenlerden tam not alıyor. Üstelik 10 dakikada hazırlanan bu lezzeti pişirmeye gerek olmuyor!

Parmak ısırtan bir tarif: Çerkez tavuğu nasıl yapılır? Parmak ısırtan bir tarif: Çerkez tavuğu nasıl yapılır?

KUZU İÇLİ ÇARDAK KEBABI

Kuzu içli çardak kebabının hazırlanması biraz zaman alsa da yemesi oldukça keyiflidir.

Kuzu içli çardak kebabı nasıl yapılır? Kuzu içli çardak kebabı nasıl yapılır?

KARPATKA

Polonya mutfağından gelen karpatka tatlısı akışkan kıvamıyla deneyenlerin beğenisini kazanıyor. Un, yumurta, kabartma tozu gibi temel malzemelerle hazırlanıyor.

Polonya mutfağından farklı bir tarif: Karpatka tatlısı tarifi! Polonya mutfağından farklı bir tarif: Karpatka tatlısı tarifi!

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Kuzu içli çardak kebabı nasıl yapılır?Kuzu içli çardak kebabı nasıl yapılır?
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