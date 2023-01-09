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'Bugün ne pişirsem?' diyenlere lezzetli ve nefis yemek tarifleri! İşte 9 Ocak yemek menüsü...

09.01.2023 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bugün ne pişirsem?' sorusunu sizin için yanıtladık. Bu menü parmaklarınızı bile yedirecek! Menüde başlangıç olarak analı kızlı çorba var. Tatlı olarak ise gelin bohçası tarifine yer verdik. İşte 9 Ocak yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diyenlere lezzetli ve nefis yemek tarifleri! İşte 9 Ocak yemek menüsü...

Yemek menüsü tarifleri arıyorsanız doğru adrestesiniz. Bugün sofranızda yer verebileceğiniz birbirinden leziz tarifleri haberimizde derledik. Bugün yemekte analı kızlı çorba, balaban kebabı, yoğurtlu patates salatası ve gelin bohçası tatlısı var. İşte 9 Ocak yemek menüsü...

ANALI KIZLI ÇORBA

Analı kızlı çorba hem leziz hem de besleyicidir. Analı kızlı çorba Adana'nın enfes lezzetlerinden biridir. Çorbanın tarifine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

Adana'nın enfes lezzeti: Analı kızlı çorbası tarifi Adana'nın enfes lezzeti: Analı kızlı çorbası tarifi

BALABAN KEBABI

Türk mutfağının en iyi tariflerinden biri olan kebabı bir de Eskişehir usulü balaban tarifiyle deneyin. Balaban kebabı nefis tadıyla adeta lezzet şöleni yaşatıyor.

Gelinim Mutfakta Eskişehir balaban kebabı tarifi Gelinim Mutfakta Eskişehir balaban kebabı tarifi

YOĞURTLU PATATES SALATASI

Yoğurtlu patates salatası hem hafif hem de sağlıklı bir yiyecektir. Kolayca hazırlanan bu tarif, sofralarda ana yemeğin yanında sıklıkla servis edilebilir.

En lezzetli patates salatası: Yoğurtlu patates salatası tarifi En lezzetli patates salatası: Yoğurtlu patates salatası tarifi

GELİN BOHÇASI

Gelin bohçası tatlısı hem görüntüsüyle hem de tadıyla tam not alıyor. Oldukça pratik bir şekilde hazırlanan bu tatlı 15 dakikada pişiyor.

Bu tarif kaçmaz: Herkesin tarifini isteyeceği gelin bohçası tarifi Bu tarif kaçmaz: Herkesin tarifini isteyeceği gelin bohçası tarifi

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