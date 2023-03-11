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'Bugün ne pişirsem?' diyenlere nefis tarifler! İşte 11 Mart yemek menüsü

11.03.2023 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akşama ne hazırlayacağınızı uzun uzun düşünmenize artık gerek yok. Yemek menüsü içeriğimizde derlediğimiz en leziz tariflerden fikir alabilirsiniz. Bugün yemekte başlangıç olarak ayvalı mercimek çorbası var. Tatlı olarak ise irmik helvası var. İşte 11 Mart yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diyenlere nefis tarifler! İşte 11 Mart yemek menüsü

'Bugün ne pişirsem?' diye düşünmeye son! Nefis yemek tariflerini haberimizde derledik. Bugün yemekte ayvalı mercimek çorbası, saray dolama, Özbek pilavı ve irmik helvası var. Özbek pilavı oldukça doyurucu bir tarif... İşte 11 Mart yemek menüsü...

AYVALI MERCİMEK ÇORBASI

Ayvalı mercimek çorbası Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında hazırlandı. Malzemeleriyle dikkat çeken çorbanın tarifi ise merak konusu oldu. Yemek tariflerine ulaşmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız.

Ayvalı mercimek çorbası tarifi Ayvalı mercimek çorbası tarifi

ÖZBEK PİLAVI

Doyurucu bir tarif olan Özbek pilavı kuzu kuşbaşı ile hazırlanıyor. Görüntüsüyle ağızları sulandıran bu tarifin tadı damaklarda kalıyor.

Kaşık kaşık yediren Özbek pilavı tarifi! Tadına bayılacaksınız Kaşık kaşık yediren Özbek pilavı tarifi! Tadına bayılacaksınız

SARAY DOLAMA

Saray dolma kıyma, tereyağı, baharat gibi malzemelerle hazırlanıyor. Dilerseniz Özbek pilavının yanında yapabilirsiniz. Veya iki tariften birini de seçebilirsiniz.

Gelinim Mutfakta Saray dolama tarifi! Sultanlara layık Gelinim Mutfakta Saray dolama tarifi! Sultanlara layık

İRMİK HELVASI

Davetlerde sıklıkla hazırlanan bri tatlı olan irmik helvasını denemeyen yoktur... Lezzetiyle bilinen helvanın tam ölçülü tarifi haberimizde...

Tam ölçülü irmik helvası tarifi! Tane tane dökülen lezzet Tam ölçülü irmik helvası tarifi! Tane tane dökülen lezzet


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