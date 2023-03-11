'Bugün ne pişirsem?' diyenlere nefis tarifler! İşte 11 Mart yemek menüsü

'Bugün ne pişirsem?' diye düşünmeye son! Nefis yemek tariflerini haberimizde derledik. Bugün yemekte ayvalı mercimek çorbası, saray dolama, Özbek pilavı ve irmik helvası var. Özbek pilavı oldukça doyurucu bir tarif... İşte 11 Mart yemek menüsü...

AYVALI MERCİMEK ÇORBASI

Ayvalı mercimek çorbası Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında hazırlandı. Malzemeleriyle dikkat çeken çorbanın tarifi ise merak konusu oldu. Yemek tariflerine ulaşmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız.

ÖZBEK PİLAVI

Doyurucu bir tarif olan Özbek pilavı kuzu kuşbaşı ile hazırlanıyor. Görüntüsüyle ağızları sulandıran bu tarifin tadı damaklarda kalıyor.

SARAY DOLAMA

Saray dolma kıyma, tereyağı, baharat gibi malzemelerle hazırlanıyor. Dilerseniz Özbek pilavının yanında yapabilirsiniz. Veya iki tariften birini de seçebilirsiniz.

İRMİK HELVASI

Davetlerde sıklıkla hazırlanan bri tatlı olan irmik helvasını denemeyen yoktur... Lezzetiyle bilinen helvanın tam ölçülü tarifi haberimizde...



