'Bugün ne pişirsem?' diyenlere parmakları bile yedirecek 17 Şubat yemek menüsü!

Akşama ne pişireceğinizi düşünüyorsanız 17 Şubat yemek menüsü içeriğimizden fikir alabilirsiniz. Bugün yemekte tarhana çorbası, çıtır tavuk, lavaş ve yemekten sonra çayın yanında tüketmek için kandil simidi var. İşte 17 Şubat yemek menüsü...

TARHANA ÇORBASI

Oldukça pratik bir tarif olan tarhana çorbası lezzeti ve besleyici olmasıyla ön plana çıkıyor. Yemek tariflerine ulaşmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayın.

ÇITIR TAVUK

Doyurucu ve lezzetli bir tarif olan çıtır tavuk kızartılarak hazırlanıyor. Dışarıdan alındığında sağlıksız olan çıtır tavuğu, evinizde daha sağlıklı hazırlayabilirsiniz.

LAVAŞ

Evinizde lavaş yapabilir ve bozulma derdi olmadan günlerce gönül rahatlığıyla saklayabilirsiniz. Lavaşı çıtır tavukla beraber tüketebilirsiniz.

KANDİL SİMİDİ

17 Şubat bugün kandil olduğundan, yemekten sonra çayın yanında atıştırmalık olarak kandil simidi tüketebilirsiniz. Susamlı veya susamsız hazırlayabileceğiniz bu tariften yaklaşık 35-40 adet simit çıkıyor.