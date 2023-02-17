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'Bugün ne pişirsem?' diyenlere parmakları bile yedirecek 17 Şubat yemek menüsü!

17.02.2023 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bugün ne pişirsem?' diye düşünüyorsanız leziz, parmakları bile yedirecek yemek tariflerine '17 Şubat yemek menüsü' içeriğimizden ulaşabilirsiniz. Bugün yemekte başlangıç olarak, küçük büyük neredeyse herkesin severek tükettiği ve aynı zamanda oldukça pratik bir tarif olan tarhana çorbası var. İşte 17 Şubat yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diyenlere parmakları bile yedirecek 17 Şubat yemek menüsü!

Akşama ne pişireceğinizi düşünüyorsanız 17 Şubat yemek menüsü içeriğimizden fikir alabilirsiniz. Bugün yemekte tarhana çorbası, çıtır tavuk, lavaş ve yemekten sonra çayın yanında tüketmek için kandil simidi var. İşte 17 Şubat yemek menüsü...

TARHANA ÇORBASI

Oldukça pratik bir tarif olan tarhana çorbası lezzeti ve besleyici olmasıyla ön plana çıkıyor. Yemek tariflerine ulaşmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayın.

Dünyanın en kolay çorbası tarhana çorbası tarifi Dünyanın en kolay çorbası tarhana çorbası tarifi

ÇITIR TAVUK

Doyurucu ve lezzetli bir tarif olan çıtır tavuk kızartılarak hazırlanıyor. Dışarıdan alındığında sağlıksız olan çıtır tavuğu, evinizde daha sağlıklı hazırlayabilirsiniz.

İştah kabartan çıtır tavuk tarifi! Evde çıtır tavuk nasıl yapılır? İştah kabartan çıtır tavuk tarifi! Evde çıtır tavuk nasıl yapılır?

LAVAŞ

Evinizde lavaş yapabilir ve bozulma derdi olmadan günlerce gönül rahatlığıyla saklayabilirsiniz. Lavaşı çıtır tavukla beraber tüketebilirsiniz.

Günlerce bayatlamayan lavaş tarifi! Evde lavaş nasıl yapılır? Günlerce bayatlamayan lavaş tarifi! Evde lavaş nasıl yapılır?

KANDİL SİMİDİ

17 Şubat bugün kandil olduğundan, yemekten sonra çayın yanında atıştırmalık olarak kandil simidi tüketebilirsiniz. Susamlı veya susamsız hazırlayabileceğiniz bu tariften yaklaşık 35-40 adet simit çıkıyor.

Kandil simidi nasıl yapılır? Kıtır kıtır susamlı kandil simidi tarifi Kandil simidi nasıl yapılır? Kıtır kıtır susamlı kandil simidi tarifi

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Kandil simidi nasıl yapılır? Kıtır kıtır susamlı kandil simidi tarifiKandil simidi nasıl yapılır? Kıtır kıtır susamlı kandil simidi tarifi
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