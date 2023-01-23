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Bugün ne pişirsem? diyenlere şifa deposu tarifler! İşte 23 Ocak yemek menüsü

23.01.2023 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soğuk havalarda sağlıklı kalmanın en önemli yollarından biri de beslenmeye dikkat etmektir. Yemek menümüzün başlangıcında A, C ve B vitaminleri açısından önemli bir kaynak olan soğanla hazırlanan soğan çorbasına yer verdik. İşte 23 Ocak yemek menüsü...

Bugün ne pişirsem? diyenlere şifa deposu tarifler! İşte 23 Ocak yemek menüsü

Şifayı kapmamak için sağlıklı beslenmek oldukça önemlidir. Bugün yemekte soğan çorbası, fırında çipura, limonlu cheesecake ve gün içinde istediğiniz anda içebileceğiniz, şifa deposu olarak bilinen nane limon var. İşte 23 Ocak yemek menüsü...

SOĞAN ÇORBASI

Fransız usulü soğan çorbası soğan, sarımsak, un, et suyu gibi malzemelerle hazırlanıyor. Şifa deposu soğan çorbası tarifine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

Fransız usulü soğan çorbası nasıl yapılır? Fransız usulü soğan çorbası nasıl yapılır?

NANE LİMON

Soğuk algınlığında akıllara ilk gelen karışımlardan biri olan, şifa deposu olarak bilinen nane limonu gün içerisinde hazırlayabilir ve sıcak olarak tüketebilirsiniz.

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FIRINDA ÇİPURA

1 adet büyük boy çipura ile hazırlanan protein deposu bu tarif hem duyurucu hem de sağlıklıdır. Bu tarif 15 dakikada hazırlanırken 35 dakikada pişirilir.

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LİMONLU CHEESECAKE

Limonlu cheesecake nefis kıvamıyla deneyenleri hayran bırakıyor. Tekrar tekrar yapmak isteyeceğiniz bir tatlı olan limonlu cheesecake kafelerde de sıklıkla tüketiliyor.

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