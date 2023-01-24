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'Bugün ne pişirsem?' diyenlere şipşak hazırlanacak tarifler! İşte 24 Ocak yemek menüsü...

24.01.2023 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün akşam yemeği için ne pişireceğinizi düşünüyorsanız doğru adrestesiniz. Hem lezzetli hem de sağlıklı yemek tariflerini, 24 Ocak yemek menüsü içeriğimize ekledik. Bugün yemekten sonra için tatlı olarak, oldukça basit hazırlanan gelin tatlısı tarifine yer verdik. İşte 24 Ocak yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diyenlere şipşak hazırlanacak tarifler! İşte 24 Ocak yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' 'Akşama ne yemek hazırlasam?' gibi soruların yanıtını bulmak artık çok basit! Yemek menüsü içeriklerimizden her gün birbirinden farklı ve lezzetli yemek menülerini seçebilir veya tariflere bakarak fikir alabilirsiniz. Bugün yemekte topalak çorbası, çiğ börek, pişi ve gelin tatlısı var. İşte 24 Ocak yemek menüsü...

TOPALAK ÇORBASI

Topalak çorbası köftelik bulgur, irmik, un gibi malzemelerle hazırlanıyor. Çorba tarifine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Yöresel bir lezzet: Topalak çorbası tarifi! Yöresel bir lezzet: Topalak çorbası tarifi!

ÇİĞ BÖREK

Eskişehir'in meşhur lezzeti çiğ börek tadına doyulmayacak bir tarif. 15 dakikada hazırlanan bu yemek 20 dakikada pişer.

Gelinim Mutfakta Çiğ börek tarifi! Mis gibi kokusu evi sarıyor Gelinim Mutfakta Çiğ börek tarifi! Mis gibi kokusu evi sarıyor

PİŞİ

Yağ çekmeyen pişi çayın yanında çok güzel gider! Tadına doyulmayacak bir tarif olan pofuduk pişileri, kalori açısından kontrollü yemeye dikkat edin.

Yağ çekmeyen pişi tarifi! Çıtır çıtır lezzetiyle kahvaltının yıldızı Yağ çekmeyen pişi tarifi! Çıtır çıtır lezzetiyle kahvaltının yıldızı

GELİN TATLISI

Yapımı çok basit olan, tembel gelin tatlısı olarak da geçen gelin tatlısı kabartma tozu, un, şeker gibi malzemelerle hazırlanıyor.

Çok basit bir tarif: Gelin tatlısı tarifi! Çok basit bir tarif: Gelin tatlısı tarifi!

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