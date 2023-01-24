'Bugün ne pişirsem?' diyenlere şipşak hazırlanacak tarifler! İşte 24 Ocak yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' 'Akşama ne yemek hazırlasam?' gibi soruların yanıtını bulmak artık çok basit! Yemek menüsü içeriklerimizden her gün birbirinden farklı ve lezzetli yemek menülerini seçebilir veya tariflere bakarak fikir alabilirsiniz. Bugün yemekte topalak çorbası, çiğ börek, pişi ve gelin tatlısı var. İşte 24 Ocak yemek menüsü...

TOPALAK ÇORBASI

Topalak çorbası köftelik bulgur, irmik, un gibi malzemelerle hazırlanıyor. Çorba tarifine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

ÇİĞ BÖREK

Eskişehir'in meşhur lezzeti çiğ börek tadına doyulmayacak bir tarif. 15 dakikada hazırlanan bu yemek 20 dakikada pişer.

PİŞİ

Yağ çekmeyen pişi çayın yanında çok güzel gider! Tadına doyulmayacak bir tarif olan pofuduk pişileri, kalori açısından kontrollü yemeye dikkat edin.

GELİN TATLISI

Yapımı çok basit olan, tembel gelin tatlısı olarak da geçen gelin tatlısı kabartma tozu, un, şeker gibi malzemelerle hazırlanıyor.