'Bugün ne pişirsem?' diyenlere tadı unutulmayacak tarifler! İşte 8 Mart yemek menüsü

'Bugün ne pişirsem?' yemek menüsü serimiz ile, öğle veya akşam yemeğinde ne hazırlayacağınızı düşünme derdinden kurtulabilirsiniz. Bugün yemekte alaca çorbası, pancake, peynir soslu bonfile, bostana salatası ve tatlı olarak da irmik tatlısı var. İşte 8 Mart yemek menüsü...

ALACA ÇORBASI

Gaziantep'te sıklıkla yapılan, yöresel bir tarif olan alacak çorbası buğday, nohut, mercimek gibi malzemelerle hazırlanıyor. Yemek tariflerine ulaşmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız.

PANCAKE

Kahvaltı sofralarında sıklıkla hazırlanan pancake Japon usulüyle yapıldığında da oldukça lezzetli oluyor. Görüntüsüyle de dikkatleri çeken bu tarif un, yumurta ve sütün karışımıyla yapılıyor.

PEYNİR SOSLU BONFİLE

Besleyici ve lezzet dolu bir tarif olan bonfile, peynir sosuyla yapıldığında daha nefis oluyor.

BOSTANA SALATASI

Şanlıurfa mutfağına ait bir lezzet olan bostana salatası domates, salatalık, semizotu gibi malzemelerle hazırlanıyor. Kaşıkla hazırlanan bir lezzet olan bu tarif pratik olmasıyla ön plana çıkıyor.

İRMİK HELVASI

Davetlerde, günlerde sıklıkla hazırlanan irmik helvasını yapmak sandığınızdan daha basit. 20 dakikada hazırlanan bu tarif 25 dakikada pişiriliyor.