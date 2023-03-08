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'Bugün ne pişirsem?' diyenlere tadı unutulmayacak tarifler! İşte 8 Mart yemek menüsü

08.03.2023 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bugün ne pişirsem?', 'Akşama ne pişirsem?' diye düşünüyorsanız, lezzetini kanıtlamış yemek tariflerinden derlediğimiz yemek menüsü içeriğimizden fikir alabilirsiniz. Bugün yemekte, tadı unutulmayacak nefis tarifler var. İşte 8 Mart yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diyenlere tadı unutulmayacak tarifler! İşte 8 Mart yemek menüsü

'Bugün ne pişirsem?' yemek menüsü serimiz ile, öğle veya akşam yemeğinde ne hazırlayacağınızı düşünme derdinden kurtulabilirsiniz. Bugün yemekte alaca çorbası, pancake, peynir soslu bonfile, bostana salatası ve tatlı olarak da irmik tatlısı var. İşte 8 Mart yemek menüsü...

ALACA ÇORBASI

Gaziantep'te sıklıkla yapılan, yöresel bir tarif olan alacak çorbası buğday, nohut, mercimek gibi malzemelerle hazırlanıyor. Yemek tariflerine ulaşmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız.

Alaca çorbası nasıl yapılır? Alaca çorbası nasıl yapılır?

PANCAKE

Kahvaltı sofralarında sıklıkla hazırlanan pancake Japon usulüyle yapıldığında da oldukça lezzetli oluyor. Görüntüsüyle de dikkatleri çeken bu tarif un, yumurta ve sütün karışımıyla yapılıyor.

Japon pancake tarifi! Pofuduk pancake nasıl yapılır? Japon pancake tarifi! Pofuduk pancake nasıl yapılır?

PEYNİR SOSLU BONFİLE

Besleyici ve lezzet dolu bir tarif olan bonfile, peynir sosuyla yapıldığında daha nefis oluyor.

Peynir soslu bonfile nasıl yapılır? Peynir soslu bonfile nasıl yapılır?

BOSTANA SALATASI

Şanlıurfa mutfağına ait bir lezzet olan bostana salatası domates, salatalık, semizotu gibi malzemelerle hazırlanıyor. Kaşıkla hazırlanan bir lezzet olan bu tarif pratik olmasıyla ön plana çıkıyor.

Şipşak hazırlayacağınız bostana salatası tarifi! Et yemeklerinin en güzel eşlikçisi bostana salatası nasıl yapılır? Şipşak hazırlayacağınız bostana salatası tarifi! Et yemeklerinin en güzel eşlikçisi bostana salatası nasıl yapılır?

İRMİK HELVASI

Davetlerde, günlerde sıklıkla hazırlanan irmik helvasını yapmak sandığınızdan daha basit. 20 dakikada hazırlanan bu tarif 25 dakikada pişiriliyor.

Tam ölçülü irmik helvası tarifi! Tane tane dökülen lezzet Tam ölçülü irmik helvası tarifi! Tane tane dökülen lezzet

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