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Buket Aydın'dan korkutan haber! "Üzülerek sizlerle paylaşıyorum"

10.05.2022 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sunucu Buket Aydın paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Aydın bu defa, sevenlerini üzecek türden haber verdi.

Buket Aydın'dan korkutan haber! "Üzülerek sizlerle paylaşıyorum"

37 yaşındaki haber programı sunucusu Buket Aydın, son zamanların konuşulan isimlerinden biri oldu. Zaman zaman magazin gündeminde yer alan Buket Aydın, sağlığıyla alakalı kötü haberi sosyal medya hesabından verdi.

BUKET AYDIN'DAN KÖTÜ HABER!

Cesur paylaşımlarıyla magazin gündeminde tanınan isimlerden biri olan Buket Aydın, sağlık sorununu sosyal medya hesabından duyurdu. Instagram'ın yanı sıra aktif bir Twitter kullanıcısı olan Buket Aydın, koronavirüse yakalandığını belirtti. Aydın'ın o paylaşımının altına sevenleri çok sayıda geçmiş olsun dileklerini iletti.

Buket Aydın'dan sevenlerini üzen haber!

Bursa doğumlu Buket Aydın eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesinde aldı. 2013–2020 yılları arasında Erce Baykal ile evli kalan Buket Aydın'ın haber sunuculuğu alanında birden fazla ödülü bulunuyor.

Buket Aydın'dan sevenlerini üzen haber!

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Buket Aydın
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