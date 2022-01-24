Buket Aydın derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı

Ünlü sunucu Buket aydın, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Instagram hesabında 300 bini aşkın takipçisi bulunan Aydın, göğüs dekolteli pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.
Aslen Bursalı olan Buket Aydın, lisans eğitimini edebiyat üzerine aldı.
Kariyerine bir radyoda haber spikerliği yaparak başlayan Aydın, 2009 yılında CNN Türk'te çalışmaya başladı. Ardından NTV'ye transfer oldu.
Son olarak Kanal D ekranlarında kamera karşısına geçen ünlü sunucu, 2020 tarihinde Kanal D ve Demirören bünyesindeki bütün görevlerinden ayrıldığını duyurdu.
Sonrasında Haber Global'de 'Buket Aydın ile Koltuk' programını sunan sunucu, aynı zamanda Nişantası Üniversitesi'nde öğretim görevlisi.
Özel hayatıyla da dikkat çeken Aydın, 2013 yılında evlendiği Erce Baykal'dan, 2020 yılında boşandı.
Aydın, bir dönem Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile aşk yaşamıştı.
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