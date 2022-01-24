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Buket Aydın derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı

24.01.2022 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan ünlü sunucu Buket Aydın, cesur paylaşımlarıyla da sık sık magazin gündemini meşgul ediyor. Aydın, bu defa derin göğüs dekolteli pozuyla adından söz ettirdi.

Buket Aydın derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı

Ünlü sunucu Buket aydın, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Instagram hesabında 300 bini aşkın takipçisi bulunan Aydın, göğüs dekolteli pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Buket Aydın derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı

Aslen Bursalı olan Buket Aydın, lisans eğitimini edebiyat üzerine aldı.

Buket Aydın derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı

Kariyerine bir radyoda haber spikerliği yaparak başlayan Aydın, 2009 yılında CNN Türk'te çalışmaya başladı. Ardından NTV'ye transfer oldu.

Buket Aydın derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı

Son olarak Kanal D ekranlarında kamera karşısına geçen ünlü sunucu, 2020 tarihinde Kanal D ve Demirören bünyesindeki bütün görevlerinden ayrıldığını duyurdu.

Buket Aydın derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı

Sonrasında Haber Global'de 'Buket Aydın ile Koltuk' programını sunan sunucu, aynı zamanda Nişantası Üniversitesi'nde öğretim görevlisi.

Buket Aydın derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı

Özel hayatıyla da dikkat çeken Aydın, 2013 yılında evlendiği Erce Baykal'dan, 2020 yılında boşandı.

Buket Aydın derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı

Aydın, bir dönem Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile aşk yaşamıştı.

Buket Aydın derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı


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Buket Aydın
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