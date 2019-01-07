Buket Aydın'ın Altın Küre şıklığı!

Sinema ve televizyon dünyasının en prestijli ödüllerinden “Altın Küre Ödülleri” sahiplerini buldu. Los Angeles'ta gerçekleştirilen törene Kanal D Haber sunucusu Buket Aydın, Altın Küre üyesi, Hürriyet Kelebek yazarı Barbaros Tapan’la birlikte katıldı.

Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından bu yıl 76’ncısı düzenlenen gece, kırmızı halı heyecanıyla başladı. Kırmızı halıda Barbaros Tapan'la sosyal medya üzerinden canlı yayın da yapan Aydın, özel tasarım elbisesiyle dikkat çekti.

Tasarımcı Raşit Bağzıbağlı'nın Altın Küre için hazırladığı özel nakış işlemeli kırmızı elbisesiyle boy gösteren Aydın'ın kıyafetini Atilla Karat marka küpeleri tamamladı.

