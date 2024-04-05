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Buket Aydın'ın Ekrem İmamoğlu yorumu gündem olmuştu! Aydın'a Özgür Demirtaş'tan sert tepki geldi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
05.04.2024 09:15
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Buket Aydın'ın Youtube’da yaptığı bir yayında, ikinci kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu hakkında yaptığı açıklama çok konuşulmuştu. “Ekrem İmamoğlu kim?” diyen Aydın’a, Ekonomi Profesörü Özgür Demirtaş’tan sert tepki geldi.

Buket Aydın'ın Ekrem İmamoğlu yorumu gündem olmuştu! Aydın'a Özgür Demirtaş'tan sert tepki geldi

Buket Aydın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyeceğini söylemesiyle gündem olmuştu.

Seçimlerden sonra Aydın'ın daha önce söylediği başka ifadeler de gündeme geldi. Spiker Buket Aydın, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir Youtube yayınında Ekrem İmamoğlu hakkında yaptığı açıklama çok konuşulmuştu.

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Aydın, açıklamasında “Ekrem İmamoğlu bu kadar mı önemli bir kişi, Ekrem İmamoğlu kim?” demişti.

"ALTI ÜSTÜ KIYTIRIK BİR SPİKERSİN"

Spiker Buket Aydın’ın Ekrem İmamoğlu hakkındaki bu sözlerine Özgür Demirtaş'tan tepki geldi.

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Demirtaş, yaptığı paylaşımda Aydın'ın açıklamaları hakkında şunları ifade etti:

"Altı üstü kıytırık bir spikersin. Sen kim oluyorsun da milyonlarca insanın oyunu almış bir insana karşı böyle konuşuyorsun? Kredi kartının limiti bitecek diye ödü kopan bir insansın. Milyonların seçtiği bir insana karşı böyle konuşamazsın."

ÖZGÜR DEMİRTAŞ

Vitrin


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