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Buket Aydın'ın Ekrem İmamoğlu yorumu tekrardan gündemde! "Ekrem İmamoğlu'nun kazanması mümkün gözükmüyor"

03.04.2024 07:20
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Daha önce Murat Kurum ile yaptığı yayında Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyeceğini açıklayan spiker Buket Aydın'ın bir süre önce yaptığı bir yorum sosyal medyada yeniden gündem oldu. Buket Aydın sosyal medyada adından söz ettirdi.

Buket Aydın'ın Ekrem İmamoğlu yorumu tekrardan gündemde! "Ekrem İmamoğlu'nun kazanması mümkün gözükmüyor"

Buket Aydın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyeceğini söylemesiyle gündem olmuştu. Aydın'ın sözleri sosyal medyayı ikiye bölmüştü.

Seçimlerden sonra Aydın'ın daha önce söylediği başka ifadeler de gündeme geldi. Bir dönem aşk hayatıyla gündemde olan spiker o konuşmasında şu ifadeleri kullanmış:

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"EKREM İMAMOĞLU KİM?"

"Selçuk Bey'in İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı adaylığı için konuşması hükümete zarar verir sen Ekrem imamoğlu'nu bu kadar mı yüceltiyorsun bu kadar mı önemli ve değerli bir kişilik? Ekrem İmamoğlu kim? Bir belediye başkanı..."

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İmamoğlu'na oy vermeyeceğini açıklayan Buket Aydın'dan AK Parti eleştirisi! Sözleri gündemde İmamoğlu'na oy vermeyeceğini açıklayan Buket Aydın'dan AK Parti eleştirisi! Sözleri gündemde

Buket Aydın'ın seçim analizinde "Dem Parti kendi adayını çıkarırsa "Ekrem İmamoğlu'nun kazanması mümkün gözükmüyor" demesi yeniden gündeme geldi.

Yerel Seçim 2024


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