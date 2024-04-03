Buket Aydın'ın Ekrem İmamoğlu yorumu tekrardan gündemde! "Ekrem İmamoğlu'nun kazanması mümkün gözükmüyor"

Buket Aydın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyeceğini söylemesiyle gündem olmuştu. Aydın'ın sözleri sosyal medyayı ikiye bölmüştü.

Seçimlerden sonra Aydın'ın daha önce söylediği başka ifadeler de gündeme geldi. Bir dönem aşk hayatıyla gündemde olan spiker o konuşmasında şu ifadeleri kullanmış:

"EKREM İMAMOĞLU KİM?"

"Selçuk Bey'in İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı adaylığı için konuşması hükümete zarar verir sen Ekrem imamoğlu'nu bu kadar mı yüceltiyorsun bu kadar mı önemli ve değerli bir kişilik? Ekrem İmamoğlu kim? Bir belediye başkanı..."

Buket Aydın'ın seçim analizinde "Dem Parti kendi adayını çıkarırsa "Ekrem İmamoğlu'nun kazanması mümkün gözükmüyor" demesi yeniden gündeme geldi.





