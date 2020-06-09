Buket Aydın kuralları umursamadı! Maske yok

Buket Aydın, çalıştığı kanal ile yollarını ayırıp, hemen ardından 7 yıllık eşi Erce Baykal'dan tek celsede boşanmıştı. Snob Magazin'in özel haberine göre; Buket Aydın boşandıktan sonra ilk kez görüntülendi.

Ünlü spikerin, Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile yasak aşkı yaşadığı için evliliğinin bittiği iddia edilmişti. Buket Aydın, çıkan bu iddialardan sonra ilk kez önceki gün Nişantaşı'nda alışveriş turuna çıktı.

Oldukça şık ve keyifli olduğu gözlenen Aydın, kendisine yöneltilen soruları duymamazlıktan geldi. Aydın'ın maske ve eldiven takmaması da dikkatlerden kaçmadı.

