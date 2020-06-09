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Buket Aydın kuralları umursamadı! Maske yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2020 16:11 | Son Güncelleme

Kanal D Ana Haber Bülteni sunuculuğundan ve Demirören Medya Grubu’ndan bir anda istifa eden Buket Aydın, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Aydın kuralları hiçe saydı.

Buket Aydın kuralları umursamadı! Maske yok

Buket Aydın, çalıştığı kanal ile yollarını ayırıp, hemen ardından 7 yıllık eşi Erce Baykal'dan tek celsede boşanmıştı. Snob Magazin'in özel haberine göre; Buket Aydın boşandıktan sonra ilk kez görüntülendi.

Ünlü spikerin, Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile yasak aşkı yaşadığı için evliliğinin bittiği iddia edilmişti. Buket Aydın, çıkan bu iddialardan sonra ilk kez önceki gün Nişantaşı'nda alışveriş turuna çıktı.

Buket Aydın (2)

Oldukça şık ve keyifli olduğu gözlenen Aydın, kendisine yöneltilen soruları duymamazlıktan geldi. Aydın'ın maske ve eldiven takmaması da dikkatlerden kaçmadı.

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