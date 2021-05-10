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Buket Aydın yatak odasından paylaştı!

10.05.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sunucu Buket Aydın, sosyal medya hesabından kırmızı mini şortlu geceliği ve makyajsız haldeki ev halini paylaştı. Aydın'ın fotoğrafta elinin üzerine kırmızı kalp koyması da dikkat çekti.

Buket Aydın yatak odasından paylaştı!

Kanal D Haber sunuculuğundan ayrılan Buket Aydın, bir süredir Haber Global ekranlarında 'Koltuk' isimli programı sunuyor. Her yaptığıyla adından söz ettiren Aydın, evinin yatak odasından bir poz paylaştı.

Instagram'da 283 bin takipçisi bulunan Buket Aydın, kendisine hediye gönderen markaya teşekkür etmek için kamera karşısına geçti.

Ekran Alıntısı

Mini kırmızı şortlu gecelikle yatak odasının aynasında poz veren Aydın'ın elinin üstüne büyük bir kırmızı kalp koyması kafaları karıştırdı.

Ünlü ismin, elinin üstünü bilerek kapatması "Acaba parmağında yüzük mü var?" sorularını da akıllara getirdi.

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Kanal D Buket Aydın
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Pandeminin yan etkikeri işte !! İşsizlik belirtileri ablada !!
Bu da çoştu
Edep Yahu

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