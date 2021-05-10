Buket Aydın yatak odasından paylaştı!

Kanal D Haber sunuculuğundan ayrılan Buket Aydın, bir süredir Haber Global ekranlarında 'Koltuk' isimli programı sunuyor. Her yaptığıyla adından söz ettiren Aydın, evinin yatak odasından bir poz paylaştı.

Instagram'da 283 bin takipçisi bulunan Buket Aydın, kendisine hediye gönderen markaya teşekkür etmek için kamera karşısına geçti.

Mini kırmızı şortlu gecelikle yatak odasının aynasında poz veren Aydın'ın elinin üstüne büyük bir kırmızı kalp koyması kafaları karıştırdı.

Ünlü ismin, elinin üstünü bilerek kapatması "Acaba parmağında yüzük mü var?" sorularını da akıllara getirdi.

