Bülent Arınç'tan canlı yayında 'İmamoğlu' sözleri! "Damdan düşenin halini damdan düşen anlar" dedi ve ekledi: Bunu yapmayın diye yalvardım

22'nci Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç Habertürk TV'de gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Arınç, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mahkumiyeti ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte haberin detayları...

Bülent Arınç'ın açıklamalarından satır başları:



Muhalefetin kendi içerisindeki tutarsız hali adaylık noktasından başlayarak, sayın Davutoğlu'nun '6 tane parti başkanı onay vermezse Cumhurbaşkanı herhangi bir şey yapamayacak. Eğer partilerden bir tanesi ayrılırsa kriz çıkacak.' sözleri, esasen tedirgin olan seçmen tarafında, bu tarafa doğru, 'daha yeni başlamadan birbirine düştüler' şeklinde olumsuz anlamda bir beklenti ortaya çıktı.

Bu trend böyle devam ederse elbette ilk turda kazanacaktır. Benimle yapılan mülakatta ikisini de ele aldım. Bilhassa sayın Cumhurbaşkanının bu seçimi kazanabileceği konusunda toplumda beklenti oluştu.

Şu anda büyük ölçüde bu beklentiler karşılanıyor. Dışarıdan para bulunuyor. Ama şu anda tam yeterli mi derseniz? Hayır, başka şeyler yapmanız lazım. 5 ayda bu konuda topluma güven verilebilirse bu seçim kazanılacak, bundan eminim. Ben bunu söylemeye çalıştım.

Rahmetli Sinan Ateş'i tanımam. Vefatıyla beraber içimiz yandı. Bu tür olaylarda bizim herhangi bir şey söylememiz doğrudan, bir tarafta yer aldığımızı söylememiz, birileri tarafından istismar edilebiliyor.

Bir müslüman olarak arkasından 'Fatiha'ları, 'Yasin'leri okuduğumu söyledim. Bu konuda yorum yapmak istemedim. Tam da olayın üzerine gidilirken 'Sen ne karışıyorsun?' deyip hazırda bekleyen insanlar var. Bunlar küfür ve hakaret timleridir. Nerede olduklarını herkes bilir.

Orada bir Erbakan hocamızın örneğini verdim. Böyle hususlarda derdi ki, mesela bu kardeşimizin vefatında diyelim, hakikaten bu alçakça cinayet, ama burada savcılık soruşturma açtı. Benim için teminat şudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın yakınlarından aldığım bilgiye göre bu hadiseden fevkalade üzülmüş, 'Bunu araştırıp bulacaksınız, bana sonucunu getireceksiniz' demiş.

Diğer tarafa baktığınızda aynı camia içinde farklı isimler farklı şeyler ortaya koyuyorlar. Bunların bir kısmını tanıyorum. 80 ülkücüleri beni gerçek abileri olarak kabul ederler. Ben Manisa ülkücülerinin davasını 3 sene takip etmiş insanım.

Siyasi anlamda hiçbir zaman ülkücü olmadım; ama ülkücülerin davasına yürekten inanan insanım. 'Kanımız aksa da zafer İslam'ındır' diyen insanlarla hiçbir ayrılığım olmadı. Bu konuda bildiğim bir şey yok.

Suç belli; cinayet. O suçlular araştırılırken 'Bence budur, şudur' demek esasen doğru değil. Bugün çok değer verdiğim gazetece arkadaşımız bana mesaj atmış; 'madem suçluyu biliyorsun niye söylemiyorsun' diye. Ben suçu biliyorum da suçluyu bilmiyorum.

Rahmetli Sinan Ateş'e gönlümden parça koparak üzüldüğümü ifade ediyorum. Küçük yaşta babasız kalmış, eşinin acısıyla yanıp tutuşan hanımefendiye karşı yapacağım desteği manevi anlamda yapmaya çalışıyorum.