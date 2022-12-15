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Abdullah Gül ve Bülent Arınç'tan çok konuşulacak İmamoğlu tepkisi! Çok sert sözler: Yargı adına utanç verici ve umut kırıcı

15.12.2022 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis ve siyasi yasak kararı sonrası 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve AK Partili Bülent Arınç'tan gelen tepkiler dikkat çekti. Gül, söz konusu karar için "Büyük bir haksızlıktır" ifadelerini kullanırken, Arınç ise kararın siyasi sonuçlarıyla ilgili 2019'da yaşananları hatırlatarak partisine uyarılarda bulundu. Arınç yaptığı açıklamada "Türk yargısı adına utanç verici ve umut kırıcıdır" dedi.

Abdullah Gül ve Bülent Arınç'tan çok konuşulacak İmamoğlu tepkisi! Çok sert sözler: Yargı adına utanç verici ve umut kırıcı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme siyasi yasak anlamına gelen 53. maddenin uygulanmasını da kararına ekledi. Söz konusu karar için üst mahkeme yolu açıkken Yargıtay kararı onaylarsa, İmamoğlu belediye başkanlığı görevini bırakmak zorunda kalacak ve olası bir seçimde aday olamayacak.

İmamoğlu için verilen hapis cezası kararı bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya seyahatini yarıda bırakarak destek için İstanbul'a geldi. Gün boyu İmamoğlu'nun yanında olan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Bu şarkı burada bitmez" dedi.

İmamoğlu ile dayanışma için Altılı Masa'nın liderleri bugün Saraçhane'de bir araya gelecek.

Söz konusu 'siyasi yasak' kararına geniş kesimlerde tepkiler gelirken, en dikkat çeken açıklamalar ise 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve AK Partili eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'tan geldi.

ABDULLAH GÜL: BÜYÜK BİR HAKSIZLIK

  1. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünkü mahkeme kararı sadece Ekrem İmamoğlu’na değil Türkiye'ye karşı yapılan büyük bir haksızlıktır. Millet iradesi her şeyin üstündedir. Üst mahkemelerin bu yanlışı düzelteceklerine inanıyorum" değerlendirmesini yaptı.

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BÜLENT ARINÇ: İZİN VERİLMEYECEĞİNE GÖNÜLDEN İNANIYORUM

Sosyal medya hesabından mahkemenin kararını değerlendiren Arınç, şu ifadeleri kullandı;

"Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu için, Türkiye’nin en değerli ceza hukukçularından Prof. Dr. Adem Sözüer, Prof. Dr. Ahmet Gökçen ile Prof. Dr. İzzet Özgenç’in hazırladığı ve bir ceza avukatı olarak şahsen benim de katıldığım mütalaaya rağmen, mahkemeden çıkan mahkûmiyet kararı Türk yargısı adına utanç verici ve umut kırıcıdır. Bu kararın hukukî ve siyasî sonuçlarını kısaca değerlendirmek isterim.

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Hukukî açıdan bu mahkeme kararının en kısa zamanda üst mahkemeden döneceğine ve millî iradenin yara almasına izin verilmeyeceğine gönülden inanıyorum. Siyasî yasak kararının hiçbir şekilde uygulanmasına imkan olmayacaktır.

"ADALETE GÖNÜL VERMİŞ HAKİMLERİMİZİN VAR OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Adalet sistemi ve bugünkü yargının haline bakarak ümidimiz kırılsa da yine Türkiye'de hukuk ve adalete gönül vermiş hakimlerimizin var olduğunu biliyorum.

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2019 Yerel Seçim sürecini yaşadığımız dönemde İmamoğlu’nun şahsını hedef alan kampanyanın kendisini daha da büyüteceğini belirtmiştim.

AK PARTİ'Yİ UYARDI

Bu yanlıştan dönülmediği sürece kararın siyasî sonuçları AK Parti’nin karşısına güçlü bir aday profili inşa edecek yolun taşlarını döşemekten başka bir işe yaramayacaktır.

Dirayetli ve feraset sahibi siyasilerin bu durumu göz önünde bulunduracağına ve bu yanlışa izin vermeyeceğine inanıyorum."


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Ekrem İmamoğlu Abdullah Gül Bülent Arınç

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