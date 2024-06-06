Bülent Ersoy Arto'nun yüzüne karşı ağzına geleni söyledi! Sinirlerine hakim olamadı: 'Seni hiç sevmiyorum, yalancısınız'

Söylemezsem Olmaz masasında sular durulmuyor. Yağmur Çevik'in masadan ayrıldığı programa eski yorumculardan Bircan Bali geri getirilmiş ancak Bali'nin Dilan Polat iddiasından sonra hakkında soruşturma başlatıldığı söylenmişti.

Bugün Bircan Bali yayına çıkmadı ve programda Hande Sarıoğlu ile Arto vardı. Arto, Bülent Ersoy'un menajeri Haluk Şentürk hakkında konuşunca Diva dayanamayıp yayına bağlandı.

'HATTA KENDİSİNİ TACİZ EDERKEN...'

Ersoy, "Hediyelerini alırken, kabul ederken, hatta kendisini taciz ederken, 'Ay şu çok güzelmiş bunu da al bize' dediğiniz zamanları unuttunuz. Ben çok iyi hatırlıyorum. Ben bunamadım. Aklı başında öleceğim" dedi.

'SENİ SEVMİYORUM'

O sırada Arto ise Haluk Şentürk'ün eski arkadaş olduklarını ve hatıralarının olduğunu söyleyerek kendisini savundu. Bülent Ersoy devam eden sözlerinde Arto'ya "Seni sevmiyorum" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Siz eski arkadaşlarınız hakkında hala böyle nasıl yorum yapabiliyorsunuz. Kime gideceğim başka? Ben menajer olarak bir sürü insanla çalışmadım. Siz beni arayamazsınız. Size cevap vermem. Sizi hiç sevmiyorum. Çünkü siz yalancısınız. İnsanın sinirlerini bozmayın. Ben ortalığı ayağı kaldırırım. Dikkat edin. Siz yalancısınız, yalancı."

O ANLAR GÜNDEM OLDU

Programdaki o anlar kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada; 'Allah'ın sopası yok', 'Oh iyi olmuş sana', 'Birisi haddini bildirmiş nihayet' gibi yorumlar yapıldı.





