Bülent Ersoy: Çıplaklar kampında rahatım

Türk Sanat Müziği'nin Divası Bülent Ersoy, salı gecesi Yalova'nın ilk ve tek 5 yıldızlı oteli TermaCity'nin açılış gecesinde sahnedeydi. Havuz başında gerçekleşen konseri 1000 kişi izledi.

İzleyiciler arasında Yalova Valisi Muammer Erol, Termal Kaymakamı Vehbi Bakır, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da vardı. Diva sahnede coştukça coştu ve tam 4 saaate yakın sahnede kaldı, konserinin sonunda ise ayakta alkışlandı.

Gülşah Saraçoğlu'nun atölyesinin hazırladığı, ten rengi tül üzerine, yarı değerli Swarovski taşlar işlenmiş transparan tuvaleti ve bronz teni ile Diva, sadece sesiyle değil, görüntüsüyle de izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

ÇIPLAKLAR KAMPINDA BRONZLAŞMIŞ

Konser öncesi İstanbul'dan gelen basın mensuplarıyla, hazırlandığı kral dairesinde bir araya gelen Bülent Ersoy'a gazetecilerin "Çok şıksınız Bülent Hanım" demesi üzerine "Gülşah Saraçoğlu hazırladı, beğendiniz mi?" dedi.

Gazetecilerin "Çok da güzel yanmışsınız odanıza girince gözümüzü aldınız, yurtdışındaymışsınız" cümlesi üzerine Diva şunları söyledi:

"İspanya Marbella’daydım. Türkiye’de tatil yapmıyorum çünkü o şekilde görüntülenmek istemiyorum. Çünkü ben hiç mayo kullanmadan yanıyorum. Marbella'da çıplaklar kampında rahatım!"



