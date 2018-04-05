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Bülent Ersoy isyan etti! 'Önce geçmiş olsun demeyi öğrensin'

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.04.2018 12:14 | Son Güncelleme

Popstar 2018’in jüri üyesi Diva Bülent Ersoy, hastalığı ve hastanede yattığı dönemde hakkında çıkan haberler ile ilgili Popstar 2018’de açıklama yaptı.

Bülent Ersoy isyan etti! 'Önce geçmiş olsun demeyi öğrensin'

Diva “Tek böbreğim var ve sağ böbreğimde de taş var, idrar yolu enfeksiyonu oldum ve biraz tansiyonum yükselmişti, onun için yattım. Büyük bir ukalalıkla “Bülent Ersoy hastanenin 10. katını kapatmış” şeklinde konuştular. Öncelikle hastane on katlı değil dokuz katlı, ayrıca benim böyle saçma sapan şeylere ihtiyacım yok, istersem hastaneyi satın alırım, o da benim sorunum.

Böyle bir şey olamaz, o kat benim şahsıma boşaltılmadı, zaten hastane butik bir hastane ve vip müşterileri orada o şekilde ağırlıyorlar. Bir oda var, salonu var,misafir ağırlama yeri var. Kimse yerinden edilmedi, orada hasta yoktu, olsa idi dolu olurdu. Bunu söyleyenler öncelikle geçmiş olsun demeyi öğrensin.” dedi.

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Bülent Ersoy Popstar 2018

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