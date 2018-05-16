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Bülent Ersoy o iddiaları affetmedi, ünlü ismi mahkemeye verdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.05.2018 10:08 | Son Güncelleme

Geçen aylarda ağır grip şikayetiyle hastaneye kaldırılan Bülent Ersoy, hakkında 'Diva aslında Hepatit B' diyen şarkıcı Eylül Metin hakkında suç duyurusunda bulundu

Bülent Ersoy o iddiaları affetmedi, ünlü ismi mahkemeye verdi

Geçen Mart ayında rahatsızlanan Bülent Ersoy, ağır grip teşhisiyle İstanbul Cerrahi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Bülent Ersoy'un avukatı Serkan Toper tarafından Anadolu Cumhuriyet Savcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'na verilen şikayet dilekçesinde şöyle denildi:

"Bülent Ersoy'un, şüphelinin iddialarının aksine Hepatit B hastası olmadığı açıktır. Basın yoluyla kişinin özel hayatının ihlali suçu oluşmuştur. Eylül Metin'in, eylemine uyan sevk maddeleri uyarınca cezalandırılması amacıyla hakkında kamu davası açılmasını talep ederiz."

Bülent Ersoy'un şikayeti üzerine olay hakkında soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy Eylül Metin

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