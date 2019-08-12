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Bülent Ersoy, sahnede çileden çıktı: Aptal bunlar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 11:51 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı'nın ilk günü bir otelde sahne alan Bülent Ersoy, orkestrasına "Canlı diye playback çalıyorsunuz onu da beceremiyorsunuz. Aptal bunlar" diyerek bağırıp çağırdı.

Bülent Ersoy, sahnede çileden çıktı: Aptal bunlar!

Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, Kurban Bayramı'nın ilk gününde bir otelde sahne aldı.

Sahneye çıkarken müziği giren orkestraya çıldıran Ersoy, "Canlı diye playback çalıyorsunuz onu da beceremiyorsunuz. Aptal bunlar" diyerek açtı ağzını yumdu gözünü.

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Bodrum'da bulunan bir otelde sahne alan Bülent Ersoy sahneye çıkarken bir anda başlayan müziğe sinirlenerek müziği durdurdu.

Canlı performans yerine playback giren orkestraya sinirlenen Ersoy, "Salak bunlar gerçekten salak. Niye açık veriyorsun, madem başladın içeriden okuyormuş gibi geleceğim sizlere yedireceğim canlı performansmış gibi" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Programına Türk Sanat Müziği'nin seçkin eserleri ile başlayan Bülent Ersoy, güçlü sesi ve eşsiz yorumuyla tam anlamıyla kulakların pasını sildi. Salonu tıklım tıklım dolduran hayranları ile zaman zaman sohbette eden Diva, kendisini dinlemeye gelenleri esprileriyle kahkahalara boğarak konserini doyumsuz bir eğlenceye çevirdi. (İHA)

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