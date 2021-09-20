Bülent Ersoy'un yüzündeki değişimin sebebi estetik değilmiş!

Bülent Ersoy ve Mustafa Keser, yıllar sonra canlı yayında buluştu. Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in konuğu ise Yıldız Tilbe oldu. Canlı yayında yaşananlar kadar Bülent Ersoy'un yüzündeki değişim de gündem oldu.

Estetik iddiası program sonrası en çok konuşulan konulardan biri oldu. Bülent Ersoy'un yüzündeki değişimin nedeni ortaya çıktı.

Makyözünü değiştiren Bülent Ersoy, Azeri bir makyaj sanatçısıyla anlaştı.

Bülent Ersoy’un yüzündeki gerginliğinin nedeninin ise kullandığı göz kapağı ve kaş kaldırıcı bantlar yüzünden olduğu belirtildi.



