Bülent Ersoy ve Gülşah Saraçoğlu barıştı

Gülşah Saraçoğlu ile Bülent Ersoy’un arasındaki kırgınlık sona erdi. Davayı geri çektiğini söyleyen Gülşah Saraçoğlu şu açıklamayı yaptı:

“3 ay önce ben davamı avukatıma talimat verip geri çektim. Çünkü çocukluğumdan itibaren kendisini dinleyerek büyüdüğüm, annemin babamın da bir çok gazinolarda senelerce kendisini izlediği ve hayran olduğu bir sanatçı olduğu için, ailem de yaşanılan bu durumdan dolayı çok üzgündü. Bu davayı geri çekmemde annemin ve babamın çok büyük bir etkisi var. Bu konunun uzamasını istemedim. Sonuçta koskoca bir Bülent Ersoy, bir tane Bülent Ersoy'umuz var ve yerine yenisi de gelmeyecek. Yeni de barışmış değiliz, uzun zamandır birbirimizle görüşüyoruz.

Davamı geri aldığımı öğrendiğinde beni aradı, mutlu oldum “Sizi özledim, sizde beni özlediniz mi Bülent Hanım” dedim, “Özledim, müsait zamanında gel o güzel yüzünü göreyim” dedi. İlk karşılaştığımızda da bilirsiniz oturduğu yerden pek kalkmaz, beni ayakta karşıladı ve birbirimize sarıldık.” (Hürriyet)

NE OLMUŞTU?

Ocak ayında Gülşah Saraçoğlu; katıldığı bir magazin programında Bülent Ersoy'un takılarının sahte olduğunu ima etmişti. Bu imanın ardından da Bülent Ersoy canlı yayına bağlanıp Gülşah Saraçoğlu'na 'O diktiğin elbiseleri köpeğin önüne koysan yemez' demişti.

Bu tartışmadan sonra Gülşah Saraçoğlu Bülent Ersoy'la çalışmayı beş ay önce bıraktığını açıklayıp, bu sözleri yutmayacağını ve dava açacağını açıklamıştı.

