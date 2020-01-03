Bülent Ersoy Vedat Milor'a meydan okudu! Hesabı ben ödeyeceğim

Geçtiğimiz günlerde kulis istekleriyle gündeme gelen Bülent Ersoy, gurme Vedat Milor tarafından ti'ye alındı. Ersoy, Vedat Milor'a davette bulunarak beraber yemek yeme teklifinde bulundu.

Diva Bülent Ersoy'un akşam yemeği için otel yönetiminden İspanya-Marbella'dan her biri 10 kilo ağırlığında 10 adet ıstakoz ve pavurya, yemekleri yapması için Fransa'dan Michelin yıldızlı ünlü bir şef getirtilmesi talebinde bulunduğu iddia edildi.

Çıkan iddialar sonrası ünlü gurme Vedat Milor, basına yansıyan bu haberleri Twitter hesabından yaptığı paylaşımla ti'ye aldı.

Milor, konuyla ilgili "Gördüğüm kadarıyla tek eksik bu yemekleri değerlendirecek bir eleştirmen" şeklinde tweet attı.

Muhabirler, yeni yıla Sapanca'daki bir otelde sahne alarak giren Bülent Ersoy'a konser öncesi Milor'un mesajını sordu.

Ersoy, muhabirlerin sorularına gülerek, "En iyi gurme benim hayatım. Milor Bey gelsin, beraber yemek yiyelim. Hesabı da ben ödeyeceğim" yanıtını verdi.



