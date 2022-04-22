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Bülent Polat ikinci kez baba oldu! "Oğluşum Doğu aramıza katıldı"

22.04.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Avrupa Yakası' ve 'Bir Zamanlar Çukurova' dizilerindeki rolleri ile tanınan Bülent Polat, geçtiğimiz aylarda ikinci kez baba olacağını takipçileriyle paylaşmıştı. Rol aldığı dizinin çekimleri nedeniyle Adana'da olan oyuncu, ikinci kez baba olduğunu sosyal medyadan duyurdu.

Bülent Polat ikinci kez baba oldu! "Oğluşum Doğu aramıza katıldı"

'Bir Zamanlar Çukurova'nın 'Gaffur'u Bülent Polat ikinci kez baba oldu. Bülent Polat’ın 2015 yılında nikah masasına oturduğu İngilizce öğretmeni olan eşi Duygu Polat, bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Bülent ve Duygu Polat çifti oğullarına Doğu adını verdi. Doğum yaklaştığı için eşi ve kızını Adana'ya yanına alan Polat, bebeklerini geçtiğimiz pazar kucaklarına aldığını takipçileriyle paylaştı.

Ekran Alıntısı

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımına; “Oğluşum Doğu aramıza katıldı. Mesaj atan, arayan, soran desteklerini sonsuz hissettiren dostlarımız bize Adana’da çok iyi bakıyorsunuz. İyi ki varsınız” notunu düştü.


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Anahtar Kelimeler:
Bülent Polat
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