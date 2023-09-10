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  4. Bülent Şakrak ile boşanan Ceyda Düvenci aşktan kalan o izi yok etti

Bülent Şakrak ile boşanan Ceyda Düvenci aşktan kalan o izi yok etti

10.09.2023 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çiftinden üzen haber geçtiğimiz günlerde gelmişti. 8 yıl önce nikah masasına oturan Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çifti tek celsede Şakrak'ın talebiyle boşanmıştı. Düvenci boşanma sonrası bakın ne yaptı.

Evliliklerindeki krizi atlatamayan ve terapinin de sonuç vermediği ilişki sonrası Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci ayrılık kararı alarak herkesi şaşırttı.

Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çifti geçtiğimiz haftalarda tek celsede boşandı. Boşanmanın ardından imalı paylaşımlarıyla dikkat çeken ikiliden Düvenci bir süre yakın dostlarıyla ve ailesiyle tatil yapmıştı.

O paylaşımı çok sinirlendirdi! Sert sözler O paylaşımı çok sinirlendirdi! Sert sözler

Zaman zaman paylaşımlarıyla dikkat çeken Düvenci'nin son paylaşımında bir detay gözlerden kaçmadı.

Ekran Alıntısı

Ünlü oyuncu ve sunucu eski eşinin adının baş harfini koluna dövdürmüştü. Aşk bitince Düvenci o dövmeyi sildirmek yerine dönüştürmeye karar verdi ve 'B' harfi 'Believe' oldu.

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Bülent Şakrak Ceyda Düvenci evlilik

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