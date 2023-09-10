Bülent Şakrak ile boşanan Ceyda Düvenci aşktan kalan o izi yok etti

Evliliklerindeki krizi atlatamayan ve terapinin de sonuç vermediği ilişki sonrası Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci ayrılık kararı alarak herkesi şaşırttı.

Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çifti geçtiğimiz haftalarda tek celsede boşandı. Boşanmanın ardından imalı paylaşımlarıyla dikkat çeken ikiliden Düvenci bir süre yakın dostlarıyla ve ailesiyle tatil yapmıştı.

Zaman zaman paylaşımlarıyla dikkat çeken Düvenci'nin son paylaşımında bir detay gözlerden kaçmadı.

Ünlü oyuncu ve sunucu eski eşinin adının baş harfini koluna dövdürmüştü. Aşk bitince Düvenci o dövmeyi sildirmek yerine dönüştürmeye karar verdi ve 'B' harfi 'Believe' oldu.

