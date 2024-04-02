MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bülent Şakrak sosyal medya hesabından usta oyuncu İzzet Günay'ı paylaştı! "Dünyanın en güzel yaş alan adamı"

Bülent Şakrak sosyal medya hesabından usta oyuncu İzzet Günay'ı paylaştı! "Dünyanın en güzel yaş alan adamı"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
02.04.2024 14:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bülent Şakrak, Türk sinemasının yakışıklı oyuncularından İzzet Günay'la çekilmiş bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Usta oyuncu İzzet Günay son görüntüsüyle gündem oldu. Oyuncunun halen daha yakışıklı hali ise gözlerden kaçmadı. Oyuncunun son haline sosyal medyada yorum yağdı.

Bülent Şakrak sosyal medya hesabından usta oyuncu İzzet Günay'ı paylaştı! "Dünyanın en güzel yaş alan adamı"

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın boşanma kararı alması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Şakrak'ın isteğiyle boşanan çiftin boşanma nedeni ise aylar sonra ortaya çıktı. Şakrak'ın ayrılık istemesinin sebebinin ihanet olduğu iddia edildi.

bülent6

Acil ameliyata alındı! "Sahnede biraz fazla zıplamışım" Acil ameliyata alındı! "Sahnede biraz fazla zıplamışım"

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Bülent Şakrak bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi.

izzetg

Oyuncu 962 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından usta oyuncu İzzet Günay'la çekilmiş bir karesini paylaştı.

izzet günayyy1

Türk sinemasının jönleri arasında sayılan İzzet Günay, son görüntüsüyle gündem oldu.

"SAÇLAR AYNI SADECE RENGİ DEĞİŞMİŞ"

Bir döneme damga vuran ünlü oyuncu yıllardır ekranlarda görünmüyordu. Oldukça yaşlandığı gözlenen İzzet Günay'ın halen daha yakışıklı hali ise gözlerden kaçmadı.

Usta oyuncunun son haliyle ilgili sosyal medyada yorum yağdı. Günay'ın son haline "Dünyanın en güzel yaş alan adamı", "Saçlar aynı sadece rengi değişmiş", "Ustaya selam olsun", "Halen daha çok karizmatik" gibi yorumlar yapıldı.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Didem Soydan'dan şaşırtan Murat Kurum paylaşımı! "Gönlümde apayrı bir yerde..."Didem Soydan'dan şaşırtan Murat Kurum paylaşımı! "Gönlümde apayrı bir yerde..."
Bakın parasını nereye harcıyormuş...Bakın parasını nereye harcıyormuş...
'Eşimle birlikte olamıyorum' dedi itirafı ağızları açık bıraktı! 'Hoca hoca gezdik...' 'Eşimle birlikte olamıyorum' dedi itirafı ağızları açık bıraktı! 'Hoca hoca gezdik...'
Anahtar Kelimeler:
Bülent Şakrak İzzet Günay Oyuncu Ceyda Düvenci ünlü oyuncu
En Çok Okunan Haberler
Üsküdar Belediyesi'nde kaydedilen anlar gündeme damga vurdu

Üsküdar Belediyesi'nde kaydedilen anlar gündeme damga vurdu

AK Parti ve MHP'nin 4 ili nasıl kaybettiği ortaya çıktı!

AK Parti ve MHP'nin 4 ili nasıl kaybettiği ortaya çıktı!

Yeni büyükşehir belediye başkanından seçilir seçilmez heyecanlandıran maaş çağrısı

Yeni büyükşehir belediye başkanından seçilir seçilmez heyecanlandıran maaş çağrısı

Ev sahipleri dikkat! Bakan Şimşek uyardı: Son gün 5 Nisan

Ev sahipleri dikkat! Bakan Şimşek uyardı: Son gün 5 Nisan

MHP'li Yazıcıoğlu: "Babam, 'Makamına şeref veren ol' derdi"

MHP'li Yazıcıoğlu: "Babam, 'Makamına şeref veren ol' derdi"

Kabine'de revizyon iddiası: 7 Bakan'ın istifasını isteyecek!

Kabine'de revizyon iddiası: 7 Bakan'ın istifasını isteyecek!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.