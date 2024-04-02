Bülent Şakrak sosyal medya hesabından usta oyuncu İzzet Günay'ı paylaştı! "Dünyanın en güzel yaş alan adamı"

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın boşanma kararı alması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Şakrak'ın isteğiyle boşanan çiftin boşanma nedeni ise aylar sonra ortaya çıktı. Şakrak'ın ayrılık istemesinin sebebinin ihanet olduğu iddia edildi.

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Bülent Şakrak bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi.

Oyuncu 962 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından usta oyuncu İzzet Günay'la çekilmiş bir karesini paylaştı.

Türk sinemasının jönleri arasında sayılan İzzet Günay, son görüntüsüyle gündem oldu.

"SAÇLAR AYNI SADECE RENGİ DEĞİŞMİŞ"

Bir döneme damga vuran ünlü oyuncu yıllardır ekranlarda görünmüyordu. Oldukça yaşlandığı gözlenen İzzet Günay'ın halen daha yakışıklı hali ise gözlerden kaçmadı.

Usta oyuncunun son haliyle ilgili sosyal medyada yorum yağdı. Günay'ın son haline "Dünyanın en güzel yaş alan adamı", "Saçlar aynı sadece rengi değişmiş", "Ustaya selam olsun", "Halen daha çok karizmatik" gibi yorumlar yapıldı.







