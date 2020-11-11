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Bülent Şakrak’tan Ceyda Düvenci’ye romantik sözler!

11.11.2020 14:32 | Son Güncelleme:
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Bülent Şakrak’tan Ceyda Düvenci’ye romantik sözler!

Sanat dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak sosyal medyadan yaptıkları romantik paylaşımlarla hayranlarının beğenisini kazanmayı sürdürüyor. Bodrum’a yerleşen ünlü ikili romantik akşam yemeklerinden biri kareyi paylaştı.

Aşkın Kanunu dizisinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak 19 Aralık 2015 tarihinde Kaz Dağları’nda yapılan sade bir nikah töreniyle dünya evine girmişti. Çiftin düğününde Ceyda Düvenci’nin ilk evliliğinden olan kızı Melisa Nur da gelinlik giyerek annesinin nedimesi olmuştu. Sanatçı dostlarının katılımıyla gerçekleşen düğünün ardından ikili 2017 yılında Okan Ali ismini verdikleri oğullarını kucaklarına aldı.

Okan Ali’nin gelişiyle mutlu aile tablosunu tamamlayan Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla aşklarını göstermeye devam ediyor. Birbirlerine olan sevgileriyle dikkatleri üzerine çeken ikili sosyal medya kullanıcılarının en beğendikleri çiftler arasında yerini almayı başarıyor. Son olarak Bülent Şakrak eşiyle çekilen bir pozunu paylaşarak duygusal bir not ekledi.

‘ÖZGÜN BİR HİKAYEYİZ’

bülent şakrak

Sefirin Kızı dizisinin çekimleri için Bodrum’a yerleşen çift akşam yemeklerinden bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Sevilen oyuncu gönderisine, “Sen ben, çoluk çocuk, kedi köpek, köfte patates, çay simit... Özgün bir hikayeyiz” ifadelerini kullandı. Eşinin duygusal paylaşımına Ceyda Düvenci “Şükür” yorumunu yapmayı tercih etti. Ünlü çiftin paylaşımı sevenlerinden tam not aldı.

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