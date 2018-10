Bülent Uygun'dan Fenerbahçe açıklaması

Katar Ligi ekiplerinden Al Rayyan ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlayan tecrübeli teknik adam Bülent Uygun, yeni görevine başlamadan hemen önce Demirören Haber Ajansı'na (DHA) önemli açıklamalarda bulundu. Uygun, "Başarılı olacaksam, Şampiyonlar Ligi kupası kaldıracaksam, hayal ettiklerimi başarabileceksem, ben orada olmayı tercih eden bir yapıdayımdır. İnşallah bir gün biz de Fenerbahçe'nin başında bunları başaracaksak olmak isteriz. Ama bu düşüncelerim için çalışıyor araştırıyorum kendimi geliştiriyorum " dedi.

"SPOR ELÇİSİ GİBİ GÖREV YAPMAK ONUR VERİCİ"

Katar'ın Al Rayyan Kulübü'yle sezon sonuna kadar anlaşma sağlayan Uygun, yeniden Katar'da görev almasıyla ilgili olarak, "Katar'a gitmek, ülkemizi orada temsil etmek ve orada bir spor elçisi gibi görev yapmak bizim adımıza onur verici. Bu 3'üncü gidişim ve her iki seferde de mükemmel derecede bir sezon geçmişti. Bu sefer daha da başka bir planlamayla gidiyoruz. İnşallah şampiyonluk yaşayacağımız bir planlama olacak. Evladımızı da götürmek istiyoruz. Önce ailece gidemeyeceğiz ama sonrasında ailece orada olacağız. İki hafta sonra bir devre arası var, ondan sonra ailemi de alıp gideceğim. Çünkü Katar, görülmesi ve yaşanması güzel bir ülke. Aynı zamanda bizi bizden de fazla seven bir ülke. Bunu her ortamında fazlasıyla gördük. 2022 Dünya Kupası'nda, Müslümanların ilk defa organize edeceği bir dünya kupasını, ne kadar mükemmel yapılacağı da görülecek. İnşallah biz Türk Milli Takımı olarak da orada olabiliriz. Tüm benliğimizle futbol adına da bir elmanın iki yarısı, seyircilerimizle de beraber, kardeşçe ülkede o sportif güzelliği inşallah birlikte yaşarız" ifadelerini kullandı.