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Bulgarca, Edirne esnafının ikinci dili oldu! Kurslara akın ediyorlar

03.12.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’ye alışveriş için gelen Bulgaristan vatandaşlarının sayısı her geçen gün artınca, kent esnafı Bulgarca öğrenmek için kurslara akın akın gitmeye başladı. Bulgaristan vatandaşlarıyla Bulgarca konuşan esnafın ikinci dile ise neredeyse Bulgarca oldu.

Bulgaristan'ın para birimi 1 Leva'nın 8 TL'ye yaklaşmasını fırsat bilen Bulgaristan vatandaşları sabahın erken saatlerinde Edirne'ye akın ediyor. Cuma günü kentte kurulan Ulus Pazarı’ndan alışveriş yapan Bulgaristan vatandaşları, diğer günler de yerel esnafı tercih ediyor. Aldıklarını taşımakta güçlük çeken Bulgaristan vatandaşları, otomobillerinin bagajını doldurup Edirne'den ayrılıyor. Bulgaristan vatandaşlarıyla Bulgarca konuşmak isteyen Edirne esnafı, Edirne Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Bulgarca kursuna akın etti.

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''YÜZLERCE KİŞİ BULGARCA ÖĞRENMEK İÇİN MÜRACAAT ETTİ''

Edirne Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şeref Uz, açılan Bulgarca kursuna yoğun ilgi olduğunu söyledi. Bu zamana kadar yüzlerce vatandaşın Bulgarca öğrendiğini şuanda da 88 kursiyerin Bulgarca kursuna katıldığını belirtti. Bulgarca öğrenmek için 118 kişinin de müracaatta bulunduğunu anlatan müdür Uz, Bulgarca yeni derslikler açılacağını söyledi.

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''BURGARCA'YA YOĞUN İLGİ VAR''

Edirne esnaflarından Sibel Esen de, Bulgaristan müşterilerinin çok olduğunu anlattı. Bulgaristan vatandaşlarıyla Bulgarca konuşmak için bu kursu yazıldığını ifade eden Esen, müşterisiyle Bulgarca konuşuna daha samimi olunduğunu söyledi. Bir diğer esnaf Kübra Selmanov, Bulgaristanlı müşterileriyle daha iyi iletişim kurabilmek için Bulgarca kursuna yazıldığını ifade etti.

Edirne esnafının Bulgarca’ya çok yoğun ilgi gösterdiğini açıklayan Bulgarca eğitmeni Leman Mestanoğlu, esnafın adeta Bulgarca kursuna akın ettiğini söyledi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Edirne
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