Buluşacağı erkekler için önceden kurallar hazırlayan kadının listesi sosyal medyada gündem yarattı

‘Brokemiccio’ isimli TikTok kullanıcısı ilk buluşmada erkeklerin uyması gereken kuralları açıkladığı listesiyle sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada ilk buluşma için uzun bir liste yayınlayan Miccio, hesabı kimin ödeyeceğinden buluşmaya kaçta gideceğine kadar her detayı düşündü.
Brooke’un ilk kuralı her buluşmaya topuklu ayakkabıyla gidecek olmasıydı. Bu maddenin asıl amacı ise görüşeceği kişinin boyu hakkında yalan söyleyip söylemediğini anlamak. Çünkü Brooke her erkeğin buluşmadan önce boyu konusunda yalan söylediğini düşünüyor.
Boy maddesinden sonra ise Brooke’un her buluşmaya 3-5 dakika geç gideceği yazıyor. Bunun nedeni ise kendisinden önce buluşacağı kişinin masaya oturmuş bir şekilde beklemesini istemesi. Üçüncü maddede ise sosyal medyanın gücü devreye giriyor. Brooke, “Beni stalklamamış gibi davranma. Çünkü ben görüşeceğim insanları önceden araştırıyorum ve senin de beni araştırmış olman çok normal böylece seri katil olmadığımı da bilirsin.” diyor.
Dördüncü madde tamamen ilk buluşmada seçilecek menüyle alakalı. Brooke, buluşmada içeceklerin olması gerektiğini fakat yemek yenmemesini tavsiye ediyor.Nedeni ise eğer buluşma iyi geçmezse kalkıp gitmek yerine yemeği yemek zorunda kalmak istemiyor.
Diğer kurallar ise şu şekilde;
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