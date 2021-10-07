Buluşacağı erkekler için önceden kurallar hazırlayan kadının listesi sosyal medyada gündem yarattı

‘Brokemiccio’ isimli TikTok kullanıcısı ilk buluşmada erkeklerin uyması gereken kuralları açıkladığı listesiyle sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada ilk buluşma için uzun bir liste yayınlayan Miccio, hesabı kimin ödeyeceğinden buluşmaya kaçta gideceğine kadar her detayı düşündü.

İLK KURAL: İDEAL BOY

Brooke’un ilk kuralı her buluşmaya topuklu ayakkabıyla gidecek olmasıydı. Bu maddenin asıl amacı ise görüşeceği kişinin boyu hakkında yalan söyleyip söylemediğini anlamak. Çünkü Brooke her erkeğin buluşmadan önce boyu konusunda yalan söylediğini düşünüyor.

BULUŞMA SAATİNİ DE BELİRLİYOR

Boy maddesinden sonra ise Brooke’un her buluşmaya 3-5 dakika geç gideceği yazıyor. Bunun nedeni ise kendisinden önce buluşacağı kişinin masaya oturmuş bir şekilde beklemesini istemesi. Üçüncü maddede ise sosyal medyanın gücü devreye giriyor. Brooke, “Beni stalklamamış gibi davranma. Çünkü ben görüşeceğim insanları önceden araştırıyorum ve senin de beni araştırmış olman çok normal böylece seri katil olmadığımı da bilirsin.” diyor.

Dördüncü madde tamamen ilk buluşmada seçilecek menüyle alakalı. Brooke, buluşmada içeceklerin olması gerektiğini fakat yemek yenmemesini tavsiye ediyor.Nedeni ise eğer buluşma iyi geçmezse kalkıp gitmek yerine yemeği yemek zorunda kalmak istemiyor.

Diğer kurallar ise şu şekilde;

Buluşma maksimum 2 buçuk saat sürmeli.

Hesabı erkekler öder. Ama ben test etmek için teklif ederim.

Erkekler bana doğum tarihini söylemeli, bu ekstra puan kazandırır.

İlk buluşmada elimi tutmaya ya da beni öpmeye çalışma.



