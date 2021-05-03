Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Buluşlarıyla dünyayı sarsan dahi çocuklar! İcatları tüm dünyada büyük ses getirdi

Buluşlarıyla dünyayı sarsan dahi çocuklar! İcatları tüm dünyada büyük ses getirdi

Seray Üstün Seray Üstün
03.05.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaratıcı olmanın insan bedeni ve beyni üzerinde iyileştirici bir etkisi vardır. Yaratıcı olmak ve bunun sonucunda yeni şeyler icat etmek kendinizi daha iyi hissetmeniz yardımcı olur. Bir resim çizmek, şarkı yazmak ya da çok sevdiğiniz hobinizi gerçekleştirmek yaratıcılık olarak değerlendirilir. Ancak bazı çocuklar bunun ötesine geçti ve su temizleme cihazı gibi teknoloji harikası ürünler icat ettiler. Sizler için tüm dünyada büyük ses getiren çocuk mucitleri araştırdık.

Buluşlarıyla dünyayı sarsan dahi çocuklar! İcatları tüm dünyada büyük ses getirdi

Çocukların hayal gücü ve yaratıcılıkları birçok icadın ve keşfin bulunması konusunda yardımcı oldu. İşte yaşamı kolaylaştıran icatlarıyla dünyayı değiştiren çocuk mucitler...

MARGARET E. KNIGHT

1838 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde doğan Margaret E. Knight, küçük yaşlardan itibaren elektronik aletlerle ilgileniyordu. Henüz 12 yaşındayken elektirkli tekstil tezgahlarının mekiklerini kontrol etmek için bir güvenlik cihazı icat etti.

Knigt, 1868’de kare tabanlı torbaların üretilmesine izin veren kağıt torba katlama makineleri için bir eklenti hazırlayarak zarf şeklinde kullanılan kese kağıtlarının bugünkü formunu almasına yardımcı oluyor. Knight’ın icatları arasında 1894’de patentleşen numaralandırma makinesi, bir pencere çerçevesi ve 1902-1915 yılları arasında patentli rotatif motorlarla ilgili birçok cihaz yer alıyor.

PHILO FARNSWORTH

1906 yılında Amerika’nın Utah bölgesinde dünyaya gelen Philo Farnsworth, elektronik televizyon sistemini geliştiren mucit olarak öne çıktı. Daha küçük yaşlardayken kafasında elektronik televizyon sisteminin temellerini attı. Henüz lisedeyken Utah Provo’daki Brigham Young Üniversitesi’ne özel bir öğrenci olarak giren Farnsworth, ailesini desteklemek için çalışmak zorunda kaldığı için televizyon hayalini ertelemek zorunda kaldı. 1926’da yardım fonu sağlayan George Everson ve Leslie Gorrell için çalışmaya başladı. Onları televizyon sistemini üretmek için bir ortaklığa girmeye ikna ederek ilk başarılı elektronik televizyon yayınını 7 Eylül 1927’de yaptı ve geliştirdiği sistem için aynı yıl patent başvurusunda bulundu.

Bilimsel yanıtı açıklandı! Öpüşürken neden gözlerinizi kapatırsınız?Bilimsel yanıtı açıklandı! Öpüşürken neden gözlerinizi kapatırsınız?

EASTON LA CHAPPLE

Genç yaşlarda robotiğin temellerini öğrenen Chapple, 17 yaşında günümüzde milyonlarca dolara satılan ve beyin dalgalarıyla kontrol edilebilen protez kolları 350 dolar maliyetle üretti. 14 yaşındayken ilk robotik elini lego parçalarından, olta telinden ve elektrikli borulardan yapan La Chapple, bu ilk tasarımını kademeli bir şekilde geliştirerek şimdilerde RoboArm olarak bilinen robotik bir kol haline getirmeyi başardı.

GITANJALI RAO TETHYS

Gitanjali, 15 yaşındayken ‘Yılın Çocuğu’ olarak seçildi. Michigan’daki Flint su krizinden ilham alarak kurşunu kirli sudan temizleyen bir cihaz icat etti.

ELİF BİLGİN

Henüz 4 yaşındayken okuma yazma öğrenen Elif Bilgin, ilkokulda gözlükleri için cam silecekleri tasarladı. Ortaokul yıllarında ise topraksız tarım gibi birçok proje imza attı. 14 yaşında İstanbul’da Boğaziçi’ndeki plastik kirliliği hafifletme dürtüsünden esinlenerek, muz kabuğundan biyoplastik yapmak için bir yöntem icat etme projesini başlattı. Bu projesiyle Google Bilim Fuarı yarışmasına katıldı. Eylül 2013’te Science American Dergisi’nin Bilim Bilimi Ödülü ve Seçmenlerin Seçimi Ödülü’ nü kazanan Bilgin, 2013 yılında Google Bilim Fuarı birincisi oldu.

Bilim insanları dahil olmak üzere kimsenin açıklayamadığı 10 gizemli tarihsel olay!Bilim insanları dahil olmak üzere kimsenin açıklayamadığı 10 gizemli tarihsel olay!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Almanya'da bir kişiye, 'yanlışlıkla' 5 doz aşı vurulduAlmanya'da bir kişiye, 'yanlışlıkla' 5 doz aşı vuruldu
İlk dünya haritası! Dünya nasıldı?İlk dünya haritası! Dünya nasıldı?
Vadinin zirvesi: Kuştul ManastırıVadinin zirvesi: Kuştul Manastırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Osmanlı’da uygulanan korkunç işkence yöntemleri

Osmanlı’da uygulanan korkunç işkence yöntemleri

Efsane buraya kadarmış! Mortal Kombat’ı solladı

Efsane buraya kadarmış! Mortal Kombat’ı solladı

Öyle şeyler icat ettiler ki! Dünyayı sarsan dahi çocuklar

Öyle şeyler icat ettiler ki! Dünyayı sarsan dahi çocuklar

Bu kayaları görenler fotoğraf çekmeden duramıyor

Bu kayaları görenler fotoğraf çekmeden duramıyor

İlginizi Çekebilir

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Rekor III. Murat’ta! En çok çocuğu olan Osmanlı padişahları

Rekor III. Murat’ta! En çok çocuğu olan Osmanlı padişahları

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Mantık sorusu! Resimde kaç karpuz görüyorsunuz?

Mantık sorusu! Resimde kaç karpuz görüyorsunuz?

İç çamaşırını sadece erkekler kullanıyormuş

İç çamaşırını sadece erkekler kullanıyormuş

Bu Çin gelenekleri, başka bir dünyadan hissettiriyor

Bu Çin gelenekleri, başka bir dünyadan hissettiriyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.