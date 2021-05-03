Buluşlarıyla dünyayı sarsan dahi çocuklar! İcatları tüm dünyada büyük ses getirdi

Çocukların hayal gücü ve yaratıcılıkları birçok icadın ve keşfin bulunması konusunda yardımcı oldu. İşte yaşamı kolaylaştıran icatlarıyla dünyayı değiştiren çocuk mucitler...
1838 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde doğan Margaret E. Knight, küçük yaşlardan itibaren elektronik aletlerle ilgileniyordu. Henüz 12 yaşındayken elektirkli tekstil tezgahlarının mekiklerini kontrol etmek için bir güvenlik cihazı icat etti.
Knigt, 1868’de kare tabanlı torbaların üretilmesine izin veren kağıt torba katlama makineleri için bir eklenti hazırlayarak zarf şeklinde kullanılan kese kağıtlarının bugünkü formunu almasına yardımcı oluyor. Knight’ın icatları arasında 1894’de patentleşen numaralandırma makinesi, bir pencere çerçevesi ve 1902-1915 yılları arasında patentli rotatif motorlarla ilgili birçok cihaz yer alıyor.
1906 yılında Amerika’nın Utah bölgesinde dünyaya gelen Philo Farnsworth, elektronik televizyon sistemini geliştiren mucit olarak öne çıktı. Daha küçük yaşlardayken kafasında elektronik televizyon sisteminin temellerini attı. Henüz lisedeyken Utah Provo’daki Brigham Young Üniversitesi’ne özel bir öğrenci olarak giren Farnsworth, ailesini desteklemek için çalışmak zorunda kaldığı için televizyon hayalini ertelemek zorunda kaldı. 1926’da yardım fonu sağlayan George Everson ve Leslie Gorrell için çalışmaya başladı. Onları televizyon sistemini üretmek için bir ortaklığa girmeye ikna ederek ilk başarılı elektronik televizyon yayınını 7 Eylül 1927’de yaptı ve geliştirdiği sistem için aynı yıl patent başvurusunda bulundu.
Genç yaşlarda robotiğin temellerini öğrenen Chapple, 17 yaşında günümüzde milyonlarca dolara satılan ve beyin dalgalarıyla kontrol edilebilen protez kolları 350 dolar maliyetle üretti. 14 yaşındayken ilk robotik elini lego parçalarından, olta telinden ve elektrikli borulardan yapan La Chapple, bu ilk tasarımını kademeli bir şekilde geliştirerek şimdilerde RoboArm olarak bilinen robotik bir kol haline getirmeyi başardı.
Gitanjali, 15 yaşındayken ‘Yılın Çocuğu’ olarak seçildi. Michigan’daki Flint su krizinden ilham alarak kurşunu kirli sudan temizleyen bir cihaz icat etti.
Henüz 4 yaşındayken okuma yazma öğrenen Elif Bilgin, ilkokulda gözlükleri için cam silecekleri tasarladı. Ortaokul yıllarında ise topraksız tarım gibi birçok proje imza attı. 14 yaşında İstanbul’da Boğaziçi’ndeki plastik kirliliği hafifletme dürtüsünden esinlenerek, muz kabuğundan biyoplastik yapmak için bir yöntem icat etme projesini başlattı. Bu projesiyle Google Bilim Fuarı yarışmasına katıldı. Eylül 2013’te Science American Dergisi’nin Bilim Bilimi Ödülü ve Seçmenlerin Seçimi Ödülü’ nü kazanan Bilgin, 2013 yılında Google Bilim Fuarı birincisi oldu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum