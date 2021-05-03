Buluşlarıyla dünyayı sarsan dahi çocuklar! İcatları tüm dünyada büyük ses getirdi

Çocukların hayal gücü ve yaratıcılıkları birçok icadın ve keşfin bulunması konusunda yardımcı oldu. İşte yaşamı kolaylaştıran icatlarıyla dünyayı değiştiren çocuk mucitler...

MARGARET E. KNIGHT

1838 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde doğan Margaret E. Knight, küçük yaşlardan itibaren elektronik aletlerle ilgileniyordu. Henüz 12 yaşındayken elektirkli tekstil tezgahlarının mekiklerini kontrol etmek için bir güvenlik cihazı icat etti.

Knigt, 1868’de kare tabanlı torbaların üretilmesine izin veren kağıt torba katlama makineleri için bir eklenti hazırlayarak zarf şeklinde kullanılan kese kağıtlarının bugünkü formunu almasına yardımcı oluyor. Knight’ın icatları arasında 1894’de patentleşen numaralandırma makinesi, bir pencere çerçevesi ve 1902-1915 yılları arasında patentli rotatif motorlarla ilgili birçok cihaz yer alıyor.

PHILO FARNSWORTH

1906 yılında Amerika’nın Utah bölgesinde dünyaya gelen Philo Farnsworth, elektronik televizyon sistemini geliştiren mucit olarak öne çıktı. Daha küçük yaşlardayken kafasında elektronik televizyon sisteminin temellerini attı. Henüz lisedeyken Utah Provo’daki Brigham Young Üniversitesi’ne özel bir öğrenci olarak giren Farnsworth, ailesini desteklemek için çalışmak zorunda kaldığı için televizyon hayalini ertelemek zorunda kaldı. 1926’da yardım fonu sağlayan George Everson ve Leslie Gorrell için çalışmaya başladı. Onları televizyon sistemini üretmek için bir ortaklığa girmeye ikna ederek ilk başarılı elektronik televizyon yayınını 7 Eylül 1927’de yaptı ve geliştirdiği sistem için aynı yıl patent başvurusunda bulundu.