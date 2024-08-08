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  4. Buna kimse anlam veremedi... Özcan Deniz hızlı hızlı yürürken bir anda koşarak kaçtı

Buna kimse anlam veremedi... Özcan Deniz hızlı hızlı yürürken bir anda koşarak kaçtı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.08.2024 08:28
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Sesi, şarkıları ve sahne tarzıyla adından sıkça söz ettiren Özcan Deniz Alaçatı'da konser sonrası görüntülendi. Alaçatı sokaklarında görüntülenen Deniz'in korumalarıyla beraber muhabirlerden koşarak kaçtığı anlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü ismin o anlarına kimse anlam veremedi.

MYNET-Son olarak Özgü Namal ile başrolünü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkan Özcan Deniz dizisinin sezon finali yapmasının ardından yeniden sahnelere çıkmaya başladı.

GÖRÜNTÜ VERMEK İSTEMEDİ

Ünlü isim Alaçatı'da konser sonrası görüntülendi. Alaçatı sokaklarında görüntülenen Deniz'in görüntü vermemek için korumalarıyla beraber muhabirlerden kaçtığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

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O SORUYU DUYUNCA BİR ANDA...

Korumlarından biri önce muhabirleri tersledi, sonra Özcan Deniz muhabirlere durmayacağını söylese de birkaç soruyu yanıtladı. GazeteMagazin muhabiri "ikinci çocuk" sorusunu sorunca Özcan Deniz, korumalarıyla beraber senkronize bir şekilde depar atarak koşmaya başladı. O anlara ise kimse anlam veremedi.

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Özcan Deniz, geçtiğimiz sene tam da bu zamanlar Alaçatı sokaklarında beraber gezdiği 10 korumayla yine gündeme gelmişti.

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Özcan Deniz
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