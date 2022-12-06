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  4. Bungee-jumping kordonu koptu! 110 metre yükseklikten timsahlarla dolu nehre çakıldı

Bungee-jumping kordonu koptu! 110 metre yükseklikten timsahlarla dolu nehre çakıldı

06.12.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdi 32 yaşında genç bir kadın olan Avustralyalı Erin Langworthy 2012'de korkunç bir kaza yaşadı. Tatil için gittiği Zambiya'da atlayış deneyimi yaşamak isteyen genç kadın, bungee-jumping için 110 metre yükseklikten atladığı sırada halatın kopması üzerine timsahlarla dolu bir nehre çakıldı. O günü anlatan Langworthy, akıl almaz bir detaya değindi.

Bungee-jumping kordonu koptu! 110 metre yükseklikten timsahlarla dolu nehre çakıldı

O sırada 22 yaşında bir genç olan Erin Langworthy, Zambiya ve Zimbabwe'yi birbirinden ayıran Zambezi nehri üzerinde bungee jumping yapmak üzere 110 metre yükseklikten atladı. Ancak atlayış esnasında halatı koptu. bunun üzerine Erin, vahşi timsahlara ev sahipliği yapan ve güçlü akıntısıyla bilinen nehre çakılıp gözden kayboldu.

HAYATTA KALMASI GERÇEK BİR MUCİZE

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20 metre derinliğe kadar düştüğü tahmin edilen Erin, hızla yüzeye çıkıp karaya doğru yüzmeyi başardı. Atlayış ekibinin de yardımıyla güvenliğe alınan genç kadın, saatlerce hastaneye ulaştırılmak için bekledikten sonra mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başardı.

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Guardian'a yaşadıkları hakkında konuşan Erin, aslında bir gün önce nasıl ölmekle ilgili şaka yaptığını söyledi.

TÜYLER ÜRPERTTİ

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Erin kazadan bir önceki gün annesiyle yaptığı rutin bir telefon görüşmesinde ona söylediklerini anlattı. Ona "Yarın bungee jumping yapıyorum, bu yüzden seninle vedalaşacağım... Anne, sadece şaka yapıyorum!" dediğini söyleyen genç kadın, hikayesine dair bu detayla resmen tüyler ürpertti.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya Bungee Jumping

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