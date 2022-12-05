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''Peygamberim'' dedi! 20 kadını eşi ilan edip bir karavana kapattı... Bazıları sadece 9 yaşındaydı

05.12.2022 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, Arizona doğumlu Samuel Rappylee Bateman, reşit olmayan çok sayıda kız çocuğunu eski bir karavanda taşırken yakalanması üzerine tutuklandı. Olayın ardından ortaya çıkanlar şoke ediciydi. Çünkü Bateman, kendisini peygamber ilan ederek birçok insanı bir tarikat altında toplamış, bunların 20'sini eş ilan etmişti. Karavanda taşıdığı kızlar ise içlerinde 9 yaşında olanları bile olan eşleriydi.

''Peygamberim'' dedi! 20 kadını eşi ilan edip bir karavana kapattı... Bazıları sadece 9 yaşındaydı

Bateman, cipiyle çektiği karavanla Bentley'de dolaşırken yakalandı. Polislerin karavanda korkunç koşullarda seyahat eden 11 ila 14 yaşları arasında üç genç kız olduğunu, ve ayrıca karavanda bir klozet kovası, şezlonglar ve bir kanepe olduğunu keşfetmesi üzerine Bateman tutuklandı ve üç ayrı çocuk istismarı ile suçlandı. Ancak olay soruşturuldukça ortaya çıkanlar akıl almazdı.

EN GENCİ 9 YAŞINDA

KIZLAR

Yapılan araştırmalar sonucu, 2019 yılında, kendi genç kızıyla evlenmek istediğini iddia ettiğinde peygamber olduğunu ilan etmeye başladığı ortaya çıkan 46 yaşındaki Samuel Rappylee Bateman, kendisine 20'si eş olmak üzere yaklaşık 50 takipçiye ulaşan bir cemaat oluşturdu. Olayı araştıran FBI, en genç "eşinin" dokuz yaşında bir kız olduğunu açıkladı.

''HEPSİ AŞK YÜZÜNDEN''

PEYGAMBER

Bateman'ın "Cennetteki Baba" ona böyle yapmasını söylediği için, 12 yaşındaki biri de dahil olmak üzere üç yetişkin erkeğin kızlarıyla cinsel ilişkiye girmesine izin verdiği de ortaya çıktı. Sahte peygamber, açıklamasında Tanrı'nın onların vücutlarını düzelteceğini ve bekaretlerini tazeleyeceğini iddia etti ve “Onun vasiyetini yerine getirme konusunda hiç bu kadar kendime güvenmemiştim. Hepsi aşk yüzünden." diye konuştu.

SUÇSUZ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

KARAVAN

Bu cemaat bünyesinde yaptıkları sebebiyle Bateman'ın şimdi, yetişkinleri ve küçükleri de içeren grup seks iddialarının yanı sıra istismar, seks kaçakçılığı ve ensest suçlamalarıyla da karşı karşıya olduğu bildirildi. Avukatı Adam Zickerman, "toplum için bir tehlike olmadığını" iddia etse de, soruşturulurken gözaltında kalması emredildi. Bateman da, ABD'nin Flagstaff kentindeki Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada suçsuz olduğunu ileri sürdü.

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