''Peygamberim'' dedi! 20 kadını eşi ilan edip bir karavana kapattı... Bazıları sadece 9 yaşındaydı

Bateman, cipiyle çektiği karavanla Bentley'de dolaşırken yakalandı. Polislerin karavanda korkunç koşullarda seyahat eden 11 ila 14 yaşları arasında üç genç kız olduğunu, ve ayrıca karavanda bir klozet kovası, şezlonglar ve bir kanepe olduğunu keşfetmesi üzerine Bateman tutuklandı ve üç ayrı çocuk istismarı ile suçlandı. Ancak olay soruşturuldukça ortaya çıkanlar akıl almazdı.

EN GENCİ 9 YAŞINDA

Yapılan araştırmalar sonucu, 2019 yılında, kendi genç kızıyla evlenmek istediğini iddia ettiğinde peygamber olduğunu ilan etmeye başladığı ortaya çıkan 46 yaşındaki Samuel Rappylee Bateman, kendisine 20'si eş olmak üzere yaklaşık 50 takipçiye ulaşan bir cemaat oluşturdu. Olayı araştıran FBI, en genç "eşinin" dokuz yaşında bir kız olduğunu açıkladı.

''HEPSİ AŞK YÜZÜNDEN''

Bateman'ın "Cennetteki Baba" ona böyle yapmasını söylediği için, 12 yaşındaki biri de dahil olmak üzere üç yetişkin erkeğin kızlarıyla cinsel ilişkiye girmesine izin verdiği de ortaya çıktı. Sahte peygamber, açıklamasında Tanrı'nın onların vücutlarını düzelteceğini ve bekaretlerini tazeleyeceğini iddia etti ve “Onun vasiyetini yerine getirme konusunda hiç bu kadar kendime güvenmemiştim. Hepsi aşk yüzünden." diye konuştu.

SUÇSUZ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Bu cemaat bünyesinde yaptıkları sebebiyle Bateman'ın şimdi, yetişkinleri ve küçükleri de içeren grup seks iddialarının yanı sıra istismar, seks kaçakçılığı ve ensest suçlamalarıyla da karşı karşıya olduğu bildirildi. Avukatı Adam Zickerman, "toplum için bir tehlike olmadığını" iddia etse de, soruşturulurken gözaltında kalması emredildi. Bateman da, ABD'nin Flagstaff kentindeki Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada suçsuz olduğunu ileri sürdü.