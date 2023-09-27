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    4. Bunu herkes yapıyor! Uçuş görevlisi yolcuları uçakta uyumamaları konusunda uyardı... Sosyal medyadan gündem yarattı

    Bunu herkes yapıyor! Uçuş görevlisi yolcuları uçakta uyumamaları konusunda uyardı... Sosyal medyadan gündem yarattı

    27.09.2023 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Bir kabin ekibi üyesi, tatile giderken jet lag'ı önlemenin en iyi yolunun tüm uçak yolculuğunuz boyunca uyanık kalmak ve varış noktanıza ulaştığınızda uykuya dalmak olduğunu söyledi. Uçuş görevlisinin açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

    Uzun mesafe uçuşlarda zamanın geçmesi için pek çok yolcu kitap okumak, film izlemek gibi aktivitelerin yanında uyumayı da tercih ediyor. Ancak bir uçuş görevlisi yaptığı açıklamada uzun mesafeli uçuşlarda hep yapılanın aksine uyumanın iyi bir fikir olmadığını dile getirince gündem geldi. Uçuş görevlisi uyumanın yolcunun varış noktasında daha sert bir jet lag yaşamasına neden olacağını iddia etti.

    "UYANIK KALMAYA ÇALIŞIN"

    Uçuş görevlisi Bobbie, Conde Nast Traveller'a yaptığı açıklamada uzun bir uçuş boyunca uyanık kalmanın yere indiğinizde jet lag'ı yenmenize yardımcı olabileceğini iddia ederek, "Jet lag, uzun bir uçuştan sonra normal uyku düzeninizin bozulmasıdır. Vücudunuz yeni saat dilimine alıştıkça genellikle birkaç gün içinde düzelir.Varıştan sonraki şekerleme veya bazı durumlarda gece uykusu, dahili saatimi anında sıfırladı. Uçuşunuz sırasında uyanık kalmaya çalışın; bu, vardığınızda kendinizi yorgun hissetmenize yardımcı olacaktır. Böylece doğrudan uykuya geçebilirsiniz" dedi.

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