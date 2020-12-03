Bünyeniz bu kadarına dayanır mı? 25 günde 25 film izleyene 20 bin TL!

Koronavirüs salgınından dolayı evde geçirilen zamanın artmasını teşvik etmek amacıyla ABD merkezli “reviews.org” sitesi sıra dışı bir iş ilanı ile yeni yıl kutlamalarına şimdiden başladı.

Başvuruları 16 Kasım 2020 tarihinde başlayan ve 4 Aralık’a kadar devam edecek olan yarışma sinemaseverler için büyük bir fırsat niteliğinde. 25 günde 25 yeni yıl temalı film izleyip sonrasında bu deneyimi ile ilgili bir anket dolduracak şanslı bir kişiye 20 bin TL para ödülü verecek olan site, iş teklifini bununla sınırlı bırakmadı. Kazanan kişi aynı zamanda bir yıl boyunca ücretsiz şekilde Netflix, Amazon Prime ve Disney+’ın aralarında bulunduğu dijital yayın platformlarında abonelik sahibi olacak.

TEK ŞART YILBAŞI TEMALI FİLMLER İZLEMEK

Film seçimi konusunda tek sınırlama “yılbaşı filmleri” olarak yer alsa da sitede birçok yılbaşı filminden oluşan bir liste sizleri bekliyor.

18 yaşından büyükseniz ve ABD’de çalışmak için herhangi bir engeliniz yoksa 4 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru yapabilirsiniz. Kazanan ise 7 Aralık 2020 tarihinde “reviews.org”un YouTube kanalında açıklanacak.



