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Buradan geçmek cesaret ister! Dünyanın en ilginç köprüsü: Şeytan Köprüsü

18.10.2021 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’nın Saksonya eyaletinde bulunan Kromlauer Parkı’ndaki Rakotz Köprüsü, yöre halkı tarafından ‘Şeytan Köprüsü’ olarak isimlendiriliyor. Bu köprü oldukça garip görünüme sahip olması nedeniyle tüm dünyada popülerlik kazandı. Köprü altındaki su nereden bakılırsa bakılsın yansıma ile bir çember oluşturuyor. Bu köprünün sahip olduğu mimari sır çözülemedi.

Buradan geçmek cesaret ister! Dünyanın en ilginç köprüsü: Şeytan Köprüsü

İlk bakışta bir çemberi anımsatan Şeytan Köprüsü, yüzyıllar öncesinde tamamen taştan yapıldı. Eşsiz bir doğa manzarasına sahip olan köprünün özelliği ise nereden bakılırsa bakılsın bir çemberi anımsatması. öprüye verilen Şeytan Köprüsü adı da bu kusursuz mimari yapıdan geliyor.

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İNCE BİR YÜZÜĞE BENZİYOR

Rakotzsee, yani Rakotz Gölü üzerinde yer alan köprü yerel olarak bulunan taşlarla inşa edildi. İnce kemeri oluşturan taşların kaynağı ise İsviçre ve Bohemya’nın taş ocakları olarak tarihe geçti. Kromlau Şövalyesi Friedrich Herrman Rötschke tarafından yaptırıldı ve inşası 1860 yılında tamamlandı.Köprünün her iki ucunda özel taşlar kullanılarak yapılan sivri uçlu kaya kuleler bulunuyor. Mimarisinin gizemi henüz günümüzde dahi çözülmeyen Rakotz Köprüsü, sağladığı optik ilüzyon sayesinde halk arasında ‘Şeytan işi’ olarak adlandırılıyor. Görüntüsü ile Rakotz Köprüsü, ince bir yüzüğü anımsatıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya
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