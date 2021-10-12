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En uzun yerli isme sahip! Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Yeni Zelanda’nın ünlü tepesi

12.10.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu, kısa ismiyle Taumata, 85 harflik uzunluğu ile “Dünyanın en uzun yer ismi” ünvanına sahip.

En uzun yerli isme sahip! Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Yeni Zelanda’nın ünlü tepesi

Bir tekerlemeyi anımsatan ismiyle dünyanın en uzun isimli yeri ünvanına sahip olan Taumara tepesi ismini Moriceden alıyor. Maori dilinden gelen bu uzun isim sürekli kendisini tekrar eden hecelerden oluşuyor. "Büyük dizli, dağlara tırmanan, bu civarlarda dolaşıp toprakları yutan Tamatea’nın sevdiği kişi için burun flütünü çaldığı zirve." anlamını taşıyan dünyanın en uzun isimli yerin henüz onaylanmamış 105 harften oluşan daha uzun bir ismi daha var. Yeni Zelanda’da kullanılan bir dil olan Maori dili, 5 ünlü ve 10 ünsüz harften oluşuyor. Bir kaşif tarafından keşfedilen Taumara tepesi ise Maori tarafından onurlandırılmak amacıyla kaşifin tüm özelliklerini gösteren bir isimle ödüllendirildi.

TAUMATA TEPESİ NEREDEDİR?

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Yeni Zelanda’nın Kuzey Adası’nda, Hawke’s Bay Bölgesi’nde bulunan tepe dünyanın en uzun isme sahip olan tepesi olarak tarihe geçti. 305 metre yüksekliğindeki tepe turizm açısından ziyaretçi çekmemesine rağmen ismiyle merak uyandırmayı başarıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Zelanda
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