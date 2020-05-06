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Burak Akkul: Sağlık yerine ekonomiyi seçiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2020 14:17 | Son Güncelleme

Koronavirüse yakalanan ve 21 gün entübe uyutularak tedavi gören program yapımcısı Burak Akkul, virüsü yenmeyi başarmış ve geçtiğimiz hafta taburcu edilmişti. Akkul, sosyal medya paylaşımıyla normalleşme sürecine dair endişelerini belirtti.

Burak Akkul: Sağlık yerine ekonomiyi seçiyor

Çok Gezenti adlı programı üzerinden dünyanın pek çok yerini gezen Burak Akkul, koronavirüse yakalanmış ve verdiği mücadele ile milyonların takip ettiği bir isim haline gelmişti. Kısa bir süre önce sonuçlanan tedavisi sonrasında taburcu edilen Akkul, sosyal medya hesabından ardı ardına açıklanan normalleşme süreciyle ilgili bir paylaşım yaptı.

Dünya çapında koronavirüsün tedavisi üzerine net bir ilaç ve aşı bulunmamış olsa da karantina tedbirlerinin yumuşatılmaya başladığı görülüyor. Türkiye’de de içinde bulunduğumuz ayla birlikte gündelik hayata dönüş yönünde adımlar atılırken Burak Akkul’dan çarpıcı bir paylaşım geldi.

Yüzbinlerce can alan bu salgının tedavisi bulunmadan böylesi adımlar atılmasını doğru bulmayan Akkul, alınan kararların temelinde ekonomik etkenler yattığını söyledi ve şunu paylaştı:

burakakkul-twitter

“Dünya daha fazla dayanamıyor, sağlık yerine ekonomiyi seçiyor… Şaşırmıyoruz. Sonuçları endişeyle bekliyoruz.”

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
aynen öyle dostum devlette para kalmadi halka bakacak güçleri yok. ama alamadığım tek şey bu kadar iman ve dinden bahsedilirken camilerin değilde avm lerin açılmasi bana biraz garip geldi
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