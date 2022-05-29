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Burak Deniz ile aşk yaşayan Didem Soydan'dan süper mini elbiseli poz

29.05.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü manken Didem Soydan ile oyuncu Burak Deniz aşkı tam gaz devam ediyor. Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan'ın sosyal medya paylaşımlarına sık sık yorum yapmayı ihmal etmiyor.

Burak Deniz ile aşk yaşayan Didem Soydan'dan süper mini elbiseli poz

38 yaşındaki Didem Soydan, cesur pozlarıyla adeta Instagram'ı sallıyor. Bu pozlarına bir yenisini daha ekleyen Soydan, mini elbisesiyle verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

SÜPER MİNİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Didem Soydan'ın cesur Instagram fotoğrafları yüzünden sona eren Burak Deniz ve Didem Soydan ilişkisi yeniden başladı. İkili, birbirine bir şans daha vermeyi denedi.

Burak Deniz ile aşk yaşayan Didem Soydan'dan süper mini elbiseli poz

Instagram'ı aktif olarak kullanan Didem Soydan'ın mini elbiseli pozuna, erkek arkadaşı Burak Deniz siyah kalp emojisi koydu. Soydan'ın geçtiğimiz günlerde kıvırcık saçlarıyla verdiği pozuna Deniz, 'Selam güzellik' yazmıştı.

Burak Deniz ile aşk yaşayan Didem Soydan'dan süper mini elbiseli poz

Didem Soydan'ın mankenlik kariyerinin yanı sıra oyunculuk deneyimi de bulunuyor. Ünlü isim Aşk Yeniden, Güzel Çirkin, Uçurum gibi projelerde de yer almıştı.

Burak Deniz ile aşk yaşayan Didem Soydan'dan süper mini elbiseli poz

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Burak Deniz Didem Soydan
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