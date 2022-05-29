Burak Deniz ile aşk yaşayan Didem Soydan'dan süper mini elbiseli poz

38 yaşındaki Didem Soydan, cesur pozlarıyla adeta Instagram'ı sallıyor. Bu pozlarına bir yenisini daha ekleyen Soydan, mini elbisesiyle verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

SÜPER MİNİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Didem Soydan'ın cesur Instagram fotoğrafları yüzünden sona eren Burak Deniz ve Didem Soydan ilişkisi yeniden başladı. İkili, birbirine bir şans daha vermeyi denedi.

Instagram'ı aktif olarak kullanan Didem Soydan'ın mini elbiseli pozuna, erkek arkadaşı Burak Deniz siyah kalp emojisi koydu. Soydan'ın geçtiğimiz günlerde kıvırcık saçlarıyla verdiği pozuna Deniz, 'Selam güzellik' yazmıştı.

Didem Soydan'ın mankenlik kariyerinin yanı sıra oyunculuk deneyimi de bulunuyor. Ünlü isim Aşk Yeniden, Güzel Çirkin, Uçurum gibi projelerde de yer almıştı.





