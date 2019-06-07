MAGAZİN

Burak Deniz Instagram'ı yaktı geçti

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.06.2019 15:03 | Son Güncelleme

Final yapan Bizim Hikaye dizisinin başrol oyuncusu Burak Deniz Instagram paylaşımıyla beğeni topladı.

Burak Deniz Instagram'ı yaktı geçti

Hazal Kaya ile başrol oynadığı Bizim Hikaye dizisinin final yapmasının ardından tatile çıkan Burak Deniz, Instagram paylaşımıyla dikkat çekti.

Bir çekim için verdiği pozlardan birini paylaşan Deniz fotoğrafı paylaşır paylaşmaz beğeni ve yoruma boğuldu.

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Deniz'in fanları fotoğrafa onlarca beğeni yağdırdı. Deniz'in hayranları fotoğrafa “Çok ateşli, alev aldı buralar” şeklinde yorumlar yaptı.

Bizim Hikaye dizisinde Barış karakterini oynayan Burak Deniz’in, vücudundaki dövmede ne yazdığı da büyük merak konusu oldu.


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