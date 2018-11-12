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Burak Deniz ve Büşra Develi buluştu! Barıştılar mı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.11.2018 09:49 | Son Güncelleme

Büşra Develi ile Burak Deniz çifti Cihangir'de buluştu; herkes barışıp barışmadıklarını merak etti! İki ünlü oyuncu mekandan ayrı ayrı çıkarak herkesi merakta bıraktı.

Burak Deniz ve Büşra Develi buluştu! Barıştılar mı?

Bir süre önce ayrılan Burak Deniz ile Büşra Develi Cihangir'de buluştu.

Haziran ayında 3 yıllık ilişkilerini sonlandıran Burak Deniz ile Büşra Develi çifti, Cihangir'de bir kafede iki saat boyunca beraberdi.

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Ayrılığın ardından, ''Bir daha bir araya gelmemiz imkansız. Geri dönüşü yok'' açıklaması yapan çift, mekandan ayrı ayrı çıkmayı tercih etti.

Mekandan ilk çıkış yapan Büşra Develi muhabirlerin, ''Burak bey ile barıştınız mı?'' sorusunu yanıtsız bırakarak motosikletine yöneldi.

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Develi, motosikletini bulunduğu yerden çıkaramayarak muhabirlerden yardım istediği sırada Burak Deniz'de kafeden ayrıldı.


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